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    Detienen a artista urbano Standly tras control vehicular en Lo Barnechea: manejaba bajo los efectos de la droga y portaba $69 millones en efectivo

    El artista urbano fue detenido tras pasarse una luz roja en su vehículo. No portaba licencia de conducir y tenía los papeles del auto vencidos, por lo que el vehículo fue sacado de circulación.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    El artista urbano conocido como Standly fue detenido este jueves en la comuna de Lo Barnechea trar ser sorprendido manejando bajo los efectos de la droga, ocasión en la que se encontró en su poder marihuana y más de 69 millones de pesos en efectivo.

    Según informó el mayor Marcelo Ruiz, comisario de la 53 Comisaría Lo Barnechea, todo se registró en Av. José Alcalde Delano con Santa Blanca, en el marco de una ronda intersectorial extraordinaria entre personal de Carabineros, la PDI y funcionarios municipales.

    Standly.

    “En momentos en que se fiscalizaban motocicletas, pasa el vehículo de este cantante, acompañado, los cuales empiezan en una actitud desafiante con el personal de Carabineros, pasan por el control, para posteriormente volver y pasar una luz roja del semáforo, iniciándose un seguimiento controlado”, informó la autoridad policial.

    Al momento de fiscalizar a los dos ocupantes del vehículo -indicaron desde la institución-, desde el interior de este emanaba un fuerte olor a marihuana, por lo que se les pidió a ambos descender. “Se le solicita que descienda del vehículo y, al hacerlo, este cantante lo hacía en condiciones físicas deficientes”, indicó el mayor Ruiz.

    Además, aunque el vehículo en el que se trasladaba es de su propiedad, Standly no portaba licencia de conducir y tenía su permiso de circulación vencido, por lo que su automóvil fue retirado de circulación.

    Respecto de la gran cantidad de dinero en efectivo que fue hallado en el móvil, el mayor Ruiz informó que el cantante urbano aseguró que lo portaba para la adquisición de un vehículo.

    Más sobre:PolicialStandlydetenciónurbanoCarabineros

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