Detienen a cantante urbano Standly manejando drogado en San Felipe
El artista portaba 16 gramos de marihuana elaborada y presentó un certificado emitido por Farmacannabis. En el respectivo examen toxicológico registró positivo ante la presencia de THC.
Personal de Carabineros de Aconcagua detuvo en la Región de Valparaíso a Camilo Paredes, un cantante conocido artísticamente como Standly que es uno de los chilenos más escuchados de la escena urbana.
El sujeto fue sorprendido conduciendo bajo la influencia de estupefacientes y fue detenido conforme al artículo 110 de la Ley de Tránsito 18.290 y por infracción al artículo 50 de la Ley 20.000.
De acuerdo a información policial preliminar, el hecho se registró en avenida Yungay esquina Ramón Freire, en la comuna de San Felipe, cuando el cantante fue advertido por personal uniformado que efectuaba controles en el lugar.
En ese contexto, los funcionarios advirtieron que un vehículo no respetó señalizaciones de tránsito, motivo por el que se efectuó su fiscalización.
El automóvil en cuestión era conducido por el cantante.
Al momento de ser controlado, Paredes presentó un certificado emitido por Farmacannabis.
El artista portaba 16 gramos de marihuana elaborada.
Por instrucción del Ministerio Público, se practicó un examen toxicológico y narcotest que registró positivo ante la presencia de THC.
Por ello se procedió a detener al imputado de 22 años, con antecedentes penales y sin órdenes judiciales vigentes.
Por disposición del fiscal de turno, el detenido pasará a control de detención ante el Juzgado de Garantía de San Felipe por conducir bajo efecto de droga.
Lo Último
Lo más leído
1.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.