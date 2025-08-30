Detienen a cinco personas por microtráfico de drogas: protagonizaron huida de Carabineros por las calles de Coyhaique

Detienen a cinco sujetos por microtráfico de drogas: protagonizaron huida de Carabineros por las calles de Coyhaique

Cinco sujetos resultaron detenidos la madrugada del sábado por microtráfico de drogas, luego de protagonizar una persecución policial en Coyhaique, en la Región de Aysén.

Los sujetos huyeron a bordo de un vehículo marca Hyundai, modelo Tucson, por distintos puntos de la ciudad hasta que finalmente Carabineros logró darles alcance luego de chocar contra un vehículo estacionado en la calle Río Coyhaique, en la mencionada comuna.

“Finalmente es fiscalizado por personal de Carabineros, en donde se da cuenta que en el habitáculo del copiloto se encontró presencia de ketamina en polvo, básicamente”, detalló el abogado de la Fiscalía de Coyhaique, José Patricio Rivas.

Por lo anterior, Carabineros de la 1ª Comisaría de Coyhaique procedieron a la detención de los cinco involucrados, los que fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía local para su formalización, que se desarrolló este mismo sábado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para tres de los cinco detenidos, en consideración de que estos presentarían antecedentes penales por otros delitos anteriores. Para los otros dos involucrados esperaban la aplicación de cautelares de menor intensidad.

“El Tribunal decretó la prisión preventiva respecto de uno de los tres que se solicitó, y respecto de los otros dos decretó medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno. El Ministerio Público apeló verbalmente a esta resolución, a lo cual tiene que ver en la Corte de Apelaciones de Coyhaique el día lunes", detalló sobre la audiencia el fiscal Rivas.