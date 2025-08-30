Detienen a dos sujetos por homicidio con arma de fuego Salamanca: segunda víctima resultó gravemente herida

Este sábado, la Policía de Investigaciones detuvo a dos sujetos por los delitos de homicidio con arma de fuego y por homicidio frustrado en Salamanca, Región de Coquimbo.

El siniestro ocurrió este viernes en la noche en el sector Santa Rosa, donde los sujetos de 18 y 19 años asesinaron a un hombre de 29 años. Además, dejaron a una víctima con graves heridas.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios La Serena, informó que los “detectives de esta unidad especializada, junto a la unidad territorial de Illapel y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, desarrollaron diversas diligencias que permitieron establecer la responsabilidad y detención de dos imputados de 18 y 19 años".

Ellos “pasarán a disposición del Ministerio Público para la audiencia de control de la detención, mañana domingo, en el Juzgado de Garantía de Illapel”.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la PDI se encuentra desarrollando diligencias complementarias. Estos resultados serán entregados a la Fiscalía para la formalización de ambos imputados.

Cabe destacar que uno de ellos tiene antecedentes policiales por robo con violencia.