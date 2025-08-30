SUSCRÍBETE
Nacional

Balacera cerca de colegio en Salamanca habría dejado una víctima fatal y otra persona lesionada

El ataque habría sido realizado por desconocidos y ambas víctimas serían hombres chilenos de 29 años de edad.

Joaquín Barrientos 
Joaquín Barrientos
Balacera cerca de colegio en Salamanca habría dejado una víctima fatal y otra persona lesionada

Una balacera en Salamanca, Región de Coquimbo, dejó una persona fallecida y otra herida durante la madrugada de este sábado.

“En este momento personal especializado está trabajando en el sitio del suceso junto a peritos del Laboratorio de Criminalística a fin de poder establecer la dinámica de los hechos y poder identificar a los autores del mismo”, explicó el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena.

Según la información preliminar, ambas víctimas serían hombres chilenos de 29 años de edad. El hecho se habría desarrollado en un camino secundario al costado de la escuela municipal Santa Rosa mientras manejaban un vehículo.

La víctima fatal habría recibido primeros auxilios por parte de Carabineros y habría sido trasladada al hospital de Salamanca, donde finalmente falleció debido al impacto de bala en su tórax, según detalló Mi Radio LS.

Respecto al sujeto herido, habría sido llevado al hospital de Illapel, donde se encuentra fuera de riesgo vital según el citado medio.

