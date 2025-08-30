Asesinado en Cerro Navia: quién era “Baby Bandito”, uno de los ejecutores del “robo del siglo” en 2014

Este sábado se confirmó el asesinato de Kevin Olguín (32) -alias “Baby Bandito”, uno de los ejecutores del denominado “robo del siglo” en el Aeropuerto de Santiago en 2014- y de su pareja de 25 años, en Cerro Navia, Región Metropolitana.

Ambos fueron baleados por un grupo de desconocidos mientras se desplazaban en un vehículo.

Según el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Fernando Anaís, “los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en el cuerpo, no podrían tener una cantidad específica toda vez que la policía está haciendo los trabajos en el lugar , estaríamos hablando de al menos unos 20 impactos balísticos”.

Quién es “Baby Bandito”

Kevin Olguín Sepúlveda tenía 21 años cuando participó en el “Robo del Siglo”, crimen que fue efectuado en agosto de 2014.

Alrededor de las 6.00 am de ese día, seis sujetos se acercaron en un furgón a una de las zonas de carga del Aeropuerto de Santiago.

En el establecimiento, cuatro trabajadores descargaban bolsas de dinero en efectivo de la empresa de valores Brinks, que serían enviados al norte de Chile.

Los seis individuos amenazaron con armas de fuego a los trabajadores, les quitaron el dinero y huyeron a bordo del vehículo. Luego el grupo se dividió en dos vehículo que escaparon por direcciones opuestas.

Uno de ellos era conducido por Kevin Olguín, quien, de acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, facilitó el escape esparciendo tiras de púas al pavimento, más conocidos como “miguelitos”.

Además, cortó la cadena de una de las puertas de acceso y salida de la terminal aérea. Para esto, utilizó un “napoleón”, herramienta que posteriormente permitió la identificación de los integrantes de la banda.

De hecho, esa fue la pista que facilitó la identificación de uno de los miembros de la banda y allanó el camino para la detención del resto, en enero de 2015.

Estos hechos inspiraron al director Julio Jorquera, quien en 2024 estrenó la serie chilena de Netflix “Baby Bandito”.

El protagonista de la trama es Kevin (Nicolás Contreras), un skater que se enamora de Génesis (Francisca Armstrong), una joven de clase alta.

Impulsado por ese amor, se sumerge en un arriesgado plan para robarle a una peligrosa banda de mafiosos llamada “los Carniceros”.

Una idea que lo convertirá en el fugitivo más buscado del país junto a su banda compuesta por Pantera (Pablo Macaya), Mística (Carmen Zabala) y Panda (Lukas Vergara).

Por qué estaba en libertad

Después del robo, Kevin Olguín escapó al extranjero junto a su novia y unos amigos.

En sus viajes a Europa, “Baby Bandito” publicó fotos en redes sociales, lo que permitió que la policía rastreara sus pasos.

Así, las fuerzas de seguridad chilenas emitieron una orden de búsqueda y captura que alertó a las autoridades europeas de su presencia.

Kevin Olguín

De hecho, fue durante su estancia en Italia que la prensa de ese país lo apodó como el “Baby bandito”.

Después de un intento fallido por detenerlo en Milán, Olguín fue finalmente capturado en Barcelona en 2016.

Tras esto, fue extraditado a Chile donde estuvo siete meses en prisión preventiva. Sin embargo, en el juicio recibió una pena de cuatro años de libertad vigilada considerando que el imputado no tenía antecedentes.

Esta sentencia fue apelada por la Fiscalía que solicitó que la pena se hiciera efectiva en prisión, pero cuando salió el veredicto para que fuera aprehendido, Kevin Olguín se había vuelto a fugar.

Pero en 2017 “Baby Bandito” volvió a ser noticia. Olguín participó en un portonazo en contra del presentador de televisión Rafael Araneda.

Por esto, fue detenido a mediados de 2018 y permaneció privado de libertad hasta junio de 2021.