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    Detienen a cinco sujetos de “La Jauría”: estarían involucrados en homicidio de Cristóbal Miranda

    Los hechos por los que son acusados ocurrieron el 1 de enero de 2026 cuando la víctima participaba en una fiesta de fin de año.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Cristóbal Miranda. Foto: Redes sociales

    Carabineros de Chile reportó la detención de cinco sujetos, cuatro adultos y un menor de edad, quienes serían integrantes de “La Jauría del Biobío”, grupo que estaría involucrado en el homicidio de Cristóbal Miranda, un joven de 20 años que falleció tras una golpiza en una fiesta de año nuevo 2026.

    La captura de estos cinco sujetos se suma a la detención de otros cuatro imputados que fue el 3 de enero. En esa ocasión fueron formalizados y dos de ellos quedaron en prisión preventiva.

    El procedimiento estuvo a cargo de la Sección O.S9 Biobío, de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Local de Talcahuano; ejecutaron la orden de detención emanada del Juzgado de Garantía de Concepción.

    El operativo logró la detención de cuatro adultos y un adolescente de 17 años. Además de la incautación de cuatro teléfonos celulares vinculados a la investigación. Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos serán puestos a disposición del respectivo control de detención.

    Los hechos por los que son acusados ocurrieron el 1 de enero de 2026, alrededor de las 06.50 horas, cuando la víctima, un joven de 20 años, participaba en una fiesta de fin de año en la comuna de Talcahuano. En dicho contexto, fue agredido por un grupo de individuos mediante golpes de pies y puños.

    Producto de las lesiones, Miranda fue trasladado hasta la Clínica Biobío, donde ingresó con lesiones de carácter grave y en riesgo vital, falleciendo posteriormente el 3 de enero.

    Más sobre:CarabinerosTalcahuanoJauríaCristóbal Miranda

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