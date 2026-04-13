Detienen a dos escolares por porte de escopeta artesanal al interior de liceo de Talcahuano

Personal de Carabineros detuvo este lunes a dos alumnos del Liceo Técnico de Talcahuano -ambos mayores de edad-, luego de que fueran sorprendidos portando una escopeta de fabricación artesanal al interior del establecimiento.

Según la información preliminar, los dos escolares de 4° medio se habrían tomado una fotografía con el arma en uno de los baños del recinto de Av. Blanco Encalada, en la citada ciudad de la Región del Biobío.

Esto, generó que autoridades del liceo solicitaran la presencia de Carabineros, tras lo cual efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría Talcahuano halló a los alumnos involucrados -de 18 y 19 años de edad- al interior de una sala de clases, procediendo a su detención.

Al registrar las pertenencias de los detenidos, los uniformados hallaron el arma de fuego, además de un cuchillo y marihuana envasada en dosis.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.