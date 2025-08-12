SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a dos nuevos sospechosos por el secuestro de empresario en Quilicura

Los aprehendidos, de nacionalidad extranjera, se suman a los cuatro capturados el pasado viernes, un día después del plagio de Rodrigo Cantergiani.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Santiago 7 de agosto 2025. Se registra secuestro de un empresario en la fábrica Ceroplas en la comuna de Quilicura. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Otros dos hombres de nacionalidad extranjera fueron detenidos esta jornada por su presunta vinculación al secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani (63), registrado el jueves pasado en la comuna de Quilicura.

Así lo confirmaron a este medio fuentes conocedoras del caso.

Cabe recordar que el pasado viernes se había informado la detención de cuatro sujetos, también de nacionalidad extranjera, por su participación en el hecho delictual.

El secuestro

El hecho se registró durante la mañana del pasado jueves en la intersección de Av. Colorado con Los Lingues, en la comuna de Quilicura, precisamente cerca de la empresa que lidera Cantergiani Rabanal, en un zona principalmente industrial.

El empresario fue abordado por al menos cuatro hombres armados, en momentos en que llegaba a su lugar de trabajo. Tras ser sacado de su automóvil bajo amenazas, fue subido a la fuerza a otro vehículo.

Tras esto, se conoció que cercanos a la víctima señalaron haber recibido mensajes extorsivos, presuntamente de los antisociales, exigiendo $ 300 millones por su liberación.

Cantergiani, fue encontrado durante la mañana del pasado viernes en la comuna de Puente Alto, siendo trasladado por un tercero hasta una unidad policial.

