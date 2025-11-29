Detienen a dos sujetos por robo de cobre: tenían más de una tonelada del material

La Policía de Investigaciones (PDI) y Fiscalía de Arica incautaron más de una tonelada de cobre robado que se encontraba en una carga de camiones. Además, lograron detener a dos sujetos por el delito de receptación.

El trabajo investigativo de detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Arica, en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Arica, permitió la incautación de 1.2 toneladas de cobre robado, en el marco de un operativo realizado en el sector de Poconchile, en el Valle de Lluta.

Este procedimiento se dio en el marco del foco criminal que dirige la Fiscalía de Arica, que investiga los delitos de robo de cobre. Así, y luego de un trabajo de inteligencia, personal de la Biro Arica detectó la presencia de dos camiones que se trasladaban por la Ruta 11 CH en dirección oriente.

Créditos: PDI

El subprefecto Marcos Rojas, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Arica, informó que, ante la sospecha, se coordinó con personal de Carabineros de Chile el control de ambos camiones.

“Se logró la ubicación y perfilamiento de dos camiones en materia de investigación, los que transportaban ocultos en sus cargas 39 sacos contenedores de cobre. Estos elementos iban ocultos específicamente en el acoplado”, explicó Rojas.

Así, se logró “ubicar estos y proceder a la detención flagrante por el delito de receptación. Ambos imputados mayores de edad de la nacionalidad chilena fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía Arica a fin de controlar su detención y posterior formalización por el delito de receptación".

Producto del operativo, se detuvo a los dos conductores de los camiones, ambos de nacionalidad chilena, por el delito flagrante de receptación, quienes fueron formalizados y quedaron bajo las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.