Detienen a funcionario de Melipeuco que mordió a alcalde en la oreja durante celebración de Fiestas Patrias

En el Hospital de Temuco, Dr. Hernán Henríquez Aravena fue atendido de urgencia el alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao Barros.

La autoridad fue atacada durante la noche de este martes en un evento de Fiestas Patrias por un funcionario del municipio.

Desde la Fiscalía de La Araucanía, la persecutora Nelly Marabolí explicó que los hechos ocurrieron el sector El Escorial de la comuna de Melipeuco, en el marco de la celebración organizada por la municipalidad.

“Un funcionario municipal procedió a agredir al alcalde de Melipeuco, al cual le mordió la oreja izquierda. A consecuencia de lo anterior, la víctima resultó con una herida compleja del pabellón auricular izquierdo por mordedura humana, lesiones clínicamente de carácter grave”, detalló la fiscal.

Marabolí indicó que “la Fiscalía de Primeras Diligencias ordenó la concurrencia de personal de la SIP de Carabineros, que procedieron a la detención del imputado en carácter de flagrante”.

“Este miércoles, la Fiscalía Local de Temuco formalizó investigación respecto de este imputado por el delito de lesiones graves gravísimas y pidió se decretara su prisión preventiva por estimar que la libertad de él constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, precisó la persecutora.

El juzgado de Garantía de Temuco acogió la solicitud de medida cautelar que hizo el Ministerio Público y fijó un plazo de investigación de dos meses.

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, explicó que conocieron lo ocurrido a eso de la medianoche, cuando el alcalde ya estaba siendo atendido por sus heridas.

“Fue trasladado con ayuda de personal policial hasta el Hospital de Temuco y se encuentra estable”, indicó la autoridad de gobierno.