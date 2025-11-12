Detienen a pasajero de bus que portaba una granada bajo su asiento en Pozo Almonte

Un pasajero de nacionalidad boliviana fue detenido durante este miércoles portando una granada en un bus de pasajeros interprovincial, luego de una fiscalización en el complejo aduanero de Quillagua, en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

La aprehensión se logró por parte de carabineros de la Tenencia de Quillagua, quienes procedieron a realizar una segunda inspección del vehículo de pasajeros, luego de la denuncia de personal de Aduanas.

El sujeto detenido -en situación migratoria irregular- manifestó estar en conocimiento del artefacto y señaló que lo entregaría en la ciudad de Calama, a cambio de dinero.

El mayor Rolando Navarrete, comisario de la 2a. Comisaría de Pozo Almonte, afirmó que “a las 1.30 horas, en el control de acceso de Quillagua, personal de Aduanas que realizaba una revisión rutinaria a un bus interurbano, detecto un artefacto con una apariencia de granada de mano entre los asientos del vehículo”.

Tras lo anterior, se aisló el sitio del suceso y se aisló a los pasajeros para resguardar la seguridad de las personas.

“Personal especializado del Gope de Tarapacá verificó el elemento y confirmó que se trataba de una granada de uso militar, la cual fue trasladada para su pericia y posterior destrucción controlada”, añadió el mayor Navarrete.

El sujeto pasará a control de detención durante este jueves en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.