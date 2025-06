En un operativo policial detienen al presunto autor de un doble homicidio ocurrido en Recoleta

Personal de Carabineros a través de un operativo policial en conjunto con el grupo ECOH de la fiscalía logró la detención del presunto autor de un doble homicidio ocurrido el pasado 31 de mayo en La Vega.

Tras la investigación llevada a cabo por las entidades pertinentes es que se consiguió la entrada y registro a un domicilio logrando la incautación de armamento y diversos elementos vinculados al delito.

Según señaló el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, “en ese inmueble se realizó el registro y de un total de 41 personas, hubo 14 que representaban interés para la investigación, y en definitiva, producto del trabajo investigativo por parte del Departamento OS9, se pudo aportar el máximo antecedente respecto a uno de los individuos, el cual mediando las respectivas órdenes como corresponde, fue quien en definitiva fue puesto a disposición de la Justicia, y se encuentra en este momento con un plazo de investigación de 120 días.”

“Aquí no hay señales ni de impunidad, ni de dejar estar, sino que todo lo contrario, los servicios especializados comenzaron inmediatamente la búsqueda, poniendo en ejecución todas las técnicas que en este caso se nos permite por parte de la ley”, agregó.

Por su parte el fiscal regional ECOH, Héctor Barros, apuntó que “en solo 11 o 12 días se logró la detención de un autor extranjero, en este caso de la comisión de dos delitos de homicidio consumado y un delito de homicidio frustrado”, agregando que el autor ya se encuentra formalizado y en prisión preventiva.

En la misma línea el ministro de Seguridad Pública, Luis Codero, señaló que “la zona General Mackenna con Puente tiene varios inmuebles que, como usted ha señalado, han sido intervenidos con anterioridad, pero no solo eso, sino que en administraciones pasadas de la Municipalidad de Santiago han sido declarados inhabitables y clausurados. No me estoy refiriendo a la anterior, sino que incluso de la anterior a la anterior, en el ejercicio de las atribuciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones”.

“Uno de los temas problemáticos que tenemos en dichos recintos, este es un ejemplo, es decir, donde habitualmente hay irrupciones por parte de la Policía, y por producto de investigaciones del Ministerio Público, es la responsabilidad de los propietarios”, agregó el ministro a la vez que apuntó que “todos los esfuerzos municipales, policiales y de los fiscales, tienen siempre, al final del día, una limitación si es que los propietarios no se hacen cargo de lo mismo”.

De acuerdo a lo que detalló, en coordinación con la Municipalidad de Santiago “vamos a insistir en algo más que la clausura de dichos recintos”.