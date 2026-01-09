Detienen a seis personas por tráfico de drogas en Padre Las Casas: cinco de ellos fueron enviados a prisión preventiva

Especies incautadas a banda dedicada al tráfico de drogas en La Araucanía y Los Ríos.

Un total de seis personas fueron detenidas por tráfico de drogas en la comuna de Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía, los que eran miembros de una banda criminal que distribuía la sustancia ilícita que adquirían en Santiago.

El operativo policial fue concretado por el Departamento OS-7 de Carabineros, luego de un llamado anónimo al fono drogas 135, que dio inicio a la investigación, que se extendió por tres meses y que permitió incautar las sustancias, avaluadas en más de $ 300 millones.

De acuerdo a la investigación policial, la banda trasladaba la droga desde la capital, y además de en La Araucanía, también era comercializada en Valdivia y alrededores de la Región de Los Ríos a través de “delivery” en redes sociales.

Dentro de las diligencias policiales que concluyó con las detenciones, se produjo un seguimiento controlado desde Padre Las Casas hasta Valdivia, donde parte de la banda hizo una entrega. Con la comprobación del delito, se procedió la detención de dos sujetos, tras una persecución cuando retornaban a La Araucanía.

La coronel Ximena Valle, prefecto de Cautín, afirmó que “se logró la detención de estas personas por el delito de tráfico de drogas e infracción a la ley de armas. Este procedimiento se origina a raíz de un llamado anónimo al Fono Drogas a nivel 135, estableciéndose que esta organización operaba desde la ciudad de Santiago, trayendo droga hasta la comuna de Padre Las Casas y también hacia Valdivia”.

Valle agregó que los capturados “registran detenciones por hechos violentos e inclusive uno de ellos registra una orden de detención vigente por el delito de microtráfico de drogas del Juzgado de Garantía de Victoria”.

Los detenidos corresponden a cuatro hombres y una mujer.

Con todo, se logró incautar 32 kilos 655 gramos de marihuana elaborada, correspondiente a 130.620 dosis avaluadas en más de $320 millones, además de una escopeta calibre 12, 31 cartuchos de escopeta, un revólver calibre 32 (ambos con el número de serie borrado), dinero y especies asociadas al ilícito.

Los sujetos fueron formalizados esta jornada en el Juzgado de Garantía de Temuco por los delitos de tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones; quedando sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, cinco de los seis imputados.

Se fijaron dos meses de investigación.