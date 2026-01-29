Detienen a sujeto imputado por incendio que destruyó iglesia en Parral

Un hombre fue detenido este miércoles en la comuna de Parral, por su responsabilidad en un incendio que destruyó una iglesia católica de esta localidad de la Región del Maule.

Según informó la Fiscalía local, las llamas que afectaron al templo emplazado en el sector Catillo, fueron originadas por una máquina orilladora utilizada por el sujeto mientras cortaba pastizales.

Desde el Ministerio Público se dispuso que el hombre pase a control de detención por el delito culposo de incendio, mientras se ordenaron peritajes a cargo del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

Según informes de prensa local, el incendio se extendió por seis hectáreas, y afectó a una zona de pastizales y matorrales del sector.

La emergencia es atendida por Bomberos de Parral y brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf)