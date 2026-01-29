SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Detienen a sujeto imputado por incendio que destruyó iglesia en Parral

    Sujeto fue detenido por el delito culposo de incendio, tras iniciar el siniestro que afectó al templo católico emplazado en el sector Catillo.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Referencial / Aton Chile

    Un hombre fue detenido este miércoles en la comuna de Parral, por su responsabilidad en un incendio que destruyó una iglesia católica de esta localidad de la Región del Maule.

    Según informó la Fiscalía local, las llamas que afectaron al templo emplazado en el sector Catillo, fueron originadas por una máquina orilladora utilizada por el sujeto mientras cortaba pastizales.

    Desde el Ministerio Público se dispuso que el hombre pase a control de detención por el delito culposo de incendio, mientras se ordenaron peritajes a cargo del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

    Según informes de prensa local, el incendio se extendió por seis hectáreas, y afectó a una zona de pastizales y matorrales del sector.

    La emergencia es atendida por Bomberos de Parral y brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf)

