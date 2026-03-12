Detienen a sujeto que vendía drogas frente a sede municipal de María Pinto

Una denuncia anónima permitió la detención de un sujeto que vendía drogas en el frontis de la Municipalidad de María Pinto.

Detectives de la agrupación Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Melipilla de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron la detención.

El municipio colaboró en la indagatoria.

El procedimiento se desarrolló bajo la dirección del fiscal jefe de Curacaví, Roberto Contreras.

La investigación determinó que el sujeto se instalaba frente a la sede municipal durante las noches para concretar las transacciones de droga en pequeñas cantidades.

En el marco de la indagatoria se efectuaron diversos allanamientos en la comuna y se logró individualizar y detener a cinco personas vinculadas al comercio de sustancias ilícitas.

En el operativo también se logró la incautación de clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, municiones, balanzas, dosificadores, dinero en efectivo y cajetillas de cigarros de contrabando.

Los imputados pasarán al control de detención a las 11.00 horas de este jueves, en el Juzgado de Garantía de Curacaví.

Se les formalizará por el delito de microtráfico, tenencia de municiones y contrabando.