    Detienen a uno de los presuntos autores de balacera en Cerro Navia que dejó a dos personas heridas

    Las víctimas del hecho, un hombre y un adolescente, fueron derivados al Hospital Félix Bulnes.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    JORGE LOYOLA/ATON

    Carabineros de Chile logró la madrugada de este domingo capturar a uno de los presuntos autores de una balacera desarrollada en la comuna de Cerro Navia, en la zona norte de la región Metropolitana.

    Según la información preliminar compartida por la institución policial, el hecho habría ocurrido alrededor de la 1 de la mañana en la intersección de calles El Almendral con El Pajar.

    En la zona mencionada habría ocurrido un intercambio de disparos que terminó con dos personas heridas: un hombre adulto y un adolescente. Ambos fueron trasladados hacia el Hospital Félix Bulnes para recibir atención médica.

    En ese contexto, Carabineros inició un procedimiento autónomo para identificar a los autores del hecho de violencia. Así, gracias a estas diligencias, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 45° Comisaría de Cerro Navia habrían logrado la captura de uno de los presuntos autores de este hecho.

