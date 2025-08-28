Detienen a venezolano que estaba prófugo por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

Tras realizar un control de identidad preventivo en Santiago Centro, personal de Carabineros logró esta noche la detención de un sujeto de nacionalidad venezolana que se encontraba prófugo de la justicia tras ser acusado de participar en el secuestro extorsivo del alcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

Cabe recordar que la otrora autoridad permaneció por más de dos días retenido, tras ser secuestrado el jueves 26 de junio en Santiago. Ese día, Montoya se desplazó a calle Lord Cochrane para juntarse con una mujer colombiana, a quien había conocido por una red social de citas. Sin embargo, el encuentro habría sido una trampa planificada por un grupo de venezolanos dedicado a los secuestros, quienes intimidaron al exalcalde con armas de fuego y lo mantuvieron en una casa de cautiverio en Renca, para finalmente ser liberado en Padre Hurtado.

El nuevo detenido fue identificado como Yordyn Andrade Triviño, contra quien pesaba una orden de detención tras ser sindicado por la Fiscalía como autor material del hecho junto a otro venezolano, Israel Useche Galue, quien ya fue detenido por la PDI el pasado 4 de julio.

De acuerdo con el relato de Carabineros, Andrade Triviño fue fiscalizado en el Barrio Yungay tras ser visto en actitudes sospechosas. Aunque intentó escapar, logró ser capturado por los efectivos y al revisar su vestimenta,encontraron en su poder una pistola 9 mm cargada.

Al revisar sus antecedentes, el personal policial se percata de que el sujeto mantenía una orden de detención vigente por secuestro.

Al respecto, el capitán Sheng Castillo, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Central, indicó que los uniformados “se percatan de un individuo que reunía características sospechosas, por lo cual se acercan a fiscalizarlo. Previo a lograr la fiscalización, el individuo se da a la fuga, corriendo por la calle García Reyes, siendo rápidamente detenido por personal policial”.

Yordyn Andrade será entregado a personal de la Brigada de Investigación Policial Especial (Bipe) Antisecuestros de la PDI, para continuar con las diligencias del caso.