SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen en Estación Central a guardia que se mantenía prófugo desde 2022 por homicidio al interior de supermercado

    El imputado, chileno de 48 años, habría apuñalado en el cuello a un hombre en situación de calle, con el que tuvo un altercado en un recinto comercial de calle Almirante Latorre.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Personal de Carabineros detuvo este martes a un hombre de 48 años, de nacionalidad chilena, quien era buscado por su participación en un delito de homicidio registrado hace más de tres años al interior de un supermercado de la comuna de Santiago.

    Todo comenzó la tarde del domingo 2 de octubre de 2022, cuando efectivos de la 2ª Comisaría Santiago Central concurrieron hasta un supermercado ubicado en calle Almirante Latorre, tras ser alertados de una agresión con arma blanca.

    Conforme a relatos de testigos en ese momento, un guardia de seguridad sostuvo un altercado y posterior pelea con un hombre adulto, en situación de calle, a quien habría agredido con un arma cortopunzante en el cuello, hecho que le costó la vida horas después en la ex Posta Central.

    Pese a los testimonios, en el lugar no pudo ser encontrada el arma utilizada en la agresión, mientras el vigilante aseguró que la víctima “se habría enterrado un elemento al momento de caer”.

    Con todo, Carabineros procedió a la detención del presunto autor de la agresión, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Local Centro Norte para la investigación correspondiente. Sin embargo, fue dejado luego en libertad y no se presentó al ser citado al tribunal, por lo que pesaba en su contra una orden de detención.

    Así, tras un trabajo investigativo, personal de la Sección de Búsqueda de Prófugos, del Departamento de Encargo y Busqueda de Personas y Vehiculos (SEBV) de Carabineros, logró ubicar al sujeto esta jornada en la calle Las Rejas Sur, en plena vía pública de la comuna de Estación Central.

    Mediante un control de identidad preventivo, los uniformados pudieron confirmar que mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio, procediendo a su captura. Fue puesto a disposición del Ministerio Público y este miércoles se realizará su control de detención.

    “Se logra la detención de un hombre, chileno, de 48 años, quien mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio, emanada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago (...) Dicha orden se asocia a un hecho que afecta a una persona en situación de calle, durante el año 2022, en circunstancias en que esta intentaba ingresar a un supermercado en el cual el imputado era guardia de seguridad”, manifestó la teniente Savka Herrera del SEBV.

    Más sobre:PolicialCarabinerosdetenidoprófugohomicidioguardia de seguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Envían a prisión preventiva a dos imputados por homicidio de joven en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano

    Chevesich asume presidencia de la Suprema y compromete “actuar con la mayor celeridad” ante eventuales nuevos casos de corrupción

    “No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump

    Sernac informa alerta de seguridad para camionetas Nissan por problema que podría ocasionar fallas en frenado

    SMA formula cargos graves contra Municipalidad de Antofagasta por manejo del exvertedero La Chimba

    Hasta 36° C: declaran alerta roja por calor extremo en regiones de El Maule y Biobío

    Lo más leído

    1.
    Diputada Bello revela que tiene cáncer cervicouterino y anuncia pausa en su labor legislativa

    Diputada Bello revela que tiene cáncer cervicouterino y anuncia pausa en su labor legislativa

    2.
    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    3.
    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    4.
    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    5.
    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Detienen en Estación Central a guardia que se mantenía prófugo desde 2022 por homicidio al interior de supermercado
    Chile

    Detienen en Estación Central a guardia que se mantenía prófugo desde 2022 por homicidio al interior de supermercado

    Envían a prisión preventiva a dos imputados por homicidio de joven en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano

    Chevesich asume presidencia de la Suprema y compromete “actuar con la mayor celeridad” ante eventuales nuevos casos de corrupción

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo
    Negocios

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Se despacha a ley proyecto que acota la elaboración de planes reguladores a dos años

    Grau ingresa proyecto de reajuste del sector público con “norma de amarre” y surgen dudas de parlamentarios sobre financiamiento

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026
    Tendencias

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli reconoce interés en Lucas Assadi: “Estamos avanzando”
    El Deportivo

    Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli reconoce interés en Lucas Assadi: “Estamos avanzando”

    Grave lesión en Colo Colo: Marcos Bolados se corta los ligamentos cruzados en plena pretemporada del Cacique en Pirque

    “Jerarquía internacional”: Coquimbo anuncia a Lucas Pratto como nuevo refuerzo

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile
    Cultura y entretención

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    “Una noticia maravillosa”: Angelo Pierattini sale de la UCI y recibe un homenaje en el aniversario de la SCD

    Elías Llanos Canales, el director que filmó “héroes de verdad” en la película más cara de la historia de Chile

    “No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump
    Mundo

    “No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump

    Venezuela: El panorama del petróleo, el gas y la minería después de Maduro

    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso