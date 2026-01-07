Detienen en Estación Central a guardia que se mantenía prófugo desde 2022 por homicidio al interior de supermercado

Personal de Carabineros detuvo este martes a un hombre de 48 años, de nacionalidad chilena, quien era buscado por su participación en un delito de homicidio registrado hace más de tres años al interior de un supermercado de la comuna de Santiago.

Todo comenzó la tarde del domingo 2 de octubre de 2022, cuando efectivos de la 2ª Comisaría Santiago Central concurrieron hasta un supermercado ubicado en calle Almirante Latorre, tras ser alertados de una agresión con arma blanca.

Conforme a relatos de testigos en ese momento, un guardia de seguridad sostuvo un altercado y posterior pelea con un hombre adulto, en situación de calle, a quien habría agredido con un arma cortopunzante en el cuello , hecho que le costó la vida horas después en la ex Posta Central.

Pese a los testimonios, en el lugar no pudo ser encontrada el arma utilizada en la agresión, mientras el vigilante aseguró que la víctima “se habría enterrado un elemento al momento de caer”.

Con todo, Carabineros procedió a la detención del presunto autor de la agresión, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Local Centro Norte para la investigación correspondiente. Sin embargo, fue dejado luego en libertad y no se presentó al ser citado al tribunal, por lo que pesaba en su contra una orden de detención.

Así, tras un trabajo investigativo, personal de la Sección de Búsqueda de Prófugos, del Departamento de Encargo y Busqueda de Personas y Vehiculos (SEBV) de Carabineros, logró ubicar al sujeto esta jornada en la calle Las Rejas Sur, en plena vía pública de la comuna de Estación Central.

Mediante un control de identidad preventivo, los uniformados pudieron confirmar que mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio, procediendo a su captura. Fue puesto a disposición del Ministerio Público y este miércoles se realizará su control de detención.

“Se logra la detención de un hombre, chileno, de 48 años, quien mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio, emanada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago (...) Dicha orden se asocia a un hecho que afecta a una persona en situación de calle, durante el año 2022, en circunstancias en que esta intentaba ingresar a un supermercado en el cual el imputado era guardia de seguridad”, manifestó la teniente Savka Herrera del SEBV.