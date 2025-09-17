Detienen en persecución a sujetos que intentaron atropellar a carabineros con camioneta robada

Carabineros desarrolló una persecución este martes, logrando detener a dos sujetos que se desplazaban en una camioneta robada y que intentaron atropellar a los efectivos policiales que los detectaron.

Los hechos se registraron pasadas las 10.00 horas, mientras se realizaban patrullajes preventivos en la comuna de La Granja, en la intersección de calle Bahía Catalina con Trinidad.

Allí, personal de la Tenencia Rivera López de Carabineros detectó una camioneta que realizaba carga combustible en un servicentro y que mantenía encargo vigente por el delito de robo con intimidación.

Al fiscalizar el vehículo, su conductor embistió al personal policial, lo que obligó al personal uniformado a hacer uso del armamento de servicio en reiteradas ocasiones.

Posteriormente, se inició un seguimiento controlado con apoyo de medios de la Prefectura Santiago Sur que culminó cuando el vehículo perdió el control y colisionó con un poste de alumbrado público en avenida Santo Tomás.

En el lugar, Carabineros logró la detención de dos sujetos.

Al interior de la camioneta se incautó un revólver marca Bruni, tipo fogueo, que presentaba el cañón modificado (liberado), constituyéndose en un arma prohibida.