Detonante del caso contra Jadue: dueño de Best Quality acusado por cohecho accede a suspensión condicional

El 3° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la suspensión condicional del procedimiento en contra de Álvaro Javier Castro Robles, el ingeniero comercial y dueño de Best Quality Products SpA, acusado de cohecho en el caso que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte sigue en contra de Daniel Jadue.

Esto, en el marco de la audiencia de preparación de juicio oral que se desarrolla en el Centro de Justicia.

La suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa en el proceso penal, que consiste básicamente en una propuesta que hace el fiscal, para que se suspenda la tramitación de la causa en un periodo no inferior a un año ni superior a tres, cumpliendo con ciertas condiciones.

En su acusación, el Ministerio Público estaba solicitando para Castro una condena por 541 días de reclusión menor en su grado medio, una multa de $52.330.000 y 3 años y un día de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para cargos, empleos u oficios públicos.

El inicio del caso contra Jadue

El 5 de marzo de 2021, Castro presentó una querella por estafa en contra de Jadue, entonces alcalde de Recoleta y presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares por una millonaria deuda.

El empresario acusaba haber vendido a medidas de 2020, en plena pandemia de coronavirus, una serie de cajas de mascarillas N95, guantes y termómetros a Achifarp, pero no haber recibido los pagos comprometidos.

Acusaba que recibió una cheque firmado por Jadue por $103.530.000 que no tenía fondos. El ingeniero comercial de la Usach afirmó que la asociación le quedó debiendo $956 millones por productos para enfrentar la pandemia y su firma quedó al borde de la quiebra.

Ese fue el inicio de una indagatoria que terminó con Jadue fuera del municipio y ad portas de enfrentar un juicio oral en el que arriesga una pena de 18 años de cárcel.