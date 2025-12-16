Devastador incendio en San Pedro de Melipilla: fuego se propaga y alcanza las 1.870 hectáreas de vegetación

A más de 1.870 hectáreas de vegetación aumentó la extensión de un incendio forestal que se inició ayer lunes y que según el último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se ha propagado por diversos sectores de la comuna de San Pedro de Melipilla, en el área surponiente de la Región Metropoltana.

Ante la magnitud del siniestro, de nombre Quilamuta, Senapred solicitó, la tarde de este martes, la evacuación preventiva a través de sistema de mensajería SAE de los sectores Lo Encañado, Las Canchillas, Las Pataguas, Quilamuta y Lingo Lingo.

De igual modo, se reportan cinco personas damnificadas y tres viviendas destruidas producto del avance del fuego.

Cabe recordar que, a raíz de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), decretó ayer alerta roja comunal, medida que se extenderá hasta que las condiciones lo ameriten.

En el lugar se ha desplegado un amplio operativo para contener el fuego, y evitar que se siga propagando hacia la vegetación colindante, participando voluntarios de Bomberos de San Pedro, Melipilla, Curacaví, Ñuñoa, Puente Alto, La Granja, Villa Alhue, Conchalí, Paine, Talagante, Tiltil, Colina, Maipú, Santiago y Metropolitano Sur.

Junto con ello, la autoridad dispuso el trabajo de 14 técnicos, dos helicópteros livianos, tres aviones cisterna, un avión de coordinación, tres helicópteros medianos, cuatro maquinaria skidder y seis camiones aljibe.