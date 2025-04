DGAC y Carabineros salen a aclarar operatividad de drones adquiridos por casi $7 mil millones en La Araucanía

El pasado 25 de abril, el diputado republicano Stephan Schubert denunció que un dron entregado en diciembre pasado a Carabineros para labores de reconocimiento y vigilancia en la Macrozona Sur -y que representó una millonaria inversión por parte del gobierno-, aún no entraba en operaciones, y responsabilizó de esto a una demora en la entrega de los permisos necesarios por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En concreto, fueron dos los drones Camcopter S-100 entregados a la policía uniformada el 13 de diciembre de 2024 por la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, durante una ceremonia realizada en la comisaría de Control Orden Público (COP) de Pailahueque, en la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía.

Estos vehículos no tripulados, según informaron desde el propio Ejecutivo, fueron adquiridos por un total de $6.973.734.425 a la empresa austriaca Schiebel Aircraft GmbH, con fondos obtenidos desde la Subsecretaría del Interior.

En este marco, el diputado Schubert afirmó que, a más de cuatro meses de su entrega, las aeronaves no habían podido entrar en operación “debido a la falta de permisos necesarios otorgados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)”, por lo cual envió un oficio al Ministerio de Defensa con el fin de obtener explicaciones desde el Ejecutivo.

Así, el pasado 27 de abril, desde la DGAC respondieron mediante un comunicado señalando que “ambos RPAS/drones cuentan con el certificado de aeronavegabilidad vigente otorgado por la DGAC” , por lo que “desde el punto de vista técnico, los RPAS/drones no presentan ningún inconveniente para su uso por parte de Carabineros de Chile”.

Agregaron que, bajo este escenario, las aeronaves “se encuentran operando con normalidad en coordinación con las dependencias de tránsito aéreo de la DGAC”.

No obstante, en declaraciones a La Tercera, desde el organismo dependiente de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) informaron que la autorización para el vuelo de los drones Camcopter S-100 fue entregada recién el pasado 3 de abril “luego de un proceso de habilitación y cumplimiento de requisitos técnicos por parte de Carabineros”.

En este sentido, destacaron que al ser la primera vez que llega al país un dron de estas características, “el tiempo de habilitación para la aprobación de su operación es mayor que el de un dron estándar” ya que, recordaron, “tiene características y capacidades diferentes que hacen más complejo el análisis técnico, administrativo y operacional de la aeronave en particular”.

“Lo anterior, sin perjuicio de los procesos propios de Carabineros de Chile, para poder habilitar a sus funcionarios en el uso seguro de estas aeronaves y la coordinación que se requiere establecer con los Centros de Control de Tránsito Aéreo de la DGAC”, cerraron.

Por su parte, desde Carabineros confirmaron a este medio que los drones Camcopter S-100 “ya se encuentran operativos, tras cumplir todos los requerimientos técnicos y administrativos exigidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)”.

Sin embargo, destacaron que por tratarse de “material estratégico”, no es posible informar detalles sobre su operación y despliegue en la Macrozona Sur.

La aeronave Camcopter S-100 fue entregada a Carabineros de la Región de La Araucanía.

Diputado Schubert: “Gobierno no adelantó camino ni lo puso como prioridad”

Esta jornada, el diputado Stephan Schubert señaló a este medio que aun está a la espera de la respuesta del oficio enviado al gobierno, pero reconoció que recientemente se enteró que los drones ya contaban con los permisos necesarios para operar.

Esta situación, aseguró, le fue confirmada por la propia DGAC y por el jefe de Zona Araucanía de Control Orden Público (COP) de Carabineros, general Cristián Mansilla.

Pese a esto, insistió en su crítica por la demora en el procedimiento de habilitación, que mantuvo por cuatro meses a estos aparatos tecnológicos en tierra.

“El dron está volando, pero está volando recién ahora, desde el martes de la semana pasada”, sostuvo el parlamentario.

“Mi crítica ha ido dirigida a la autoridad, que invirtió tantos millones en algo tan necesario, tan urgente. Tenían especificaciones técnicas, el dron era muy técnico. Entonces, ¿cómo no se adelantó sabiendo que la DGAC iba a tener que autorizar un objeto volador distinto, porque no es un dron común y corriente ni tampoco es un avión, y eso demandó una especificaciones y reglamentos especiales. Bueno, eso la autoridad lo sabía, entonces no entiendo cómo se hace esa inversión que pasa un cuarto de año en tierra, sabiendo todos que esta autorización era necesaria”, relevó.

Al respecto, dice creer que se necesitaba “haber fortalecido a la DGAC, creo que hay un tema de personal también en la DGAC, pero aquí debió haberse adelantado la autoridad de gobierno, habiendo entregado estas fichas y haber dicho ‘esto es de dedicación exclusiva, número uno, para que este dron pueda volar a la brevedad en algunas pocas semanas, pero no en cuatro meses”, indicó.

“En el intertanto tuvimos los incendios del verano, la quema de las 50 máquinas (en la central Rucalhue), entonces estamos en una situación de seguridad terrible. Se invirtieron US$ 7 millones, se capacitó personal a fines del año pasado en Europa y estaban listos, pero no estaba el permiso de la DGAC, porque no se adelantó camino, como debió haber sido, ni se puso la prioridad por parte del gobierno para que esto se saque rápido”.

Las características del Camcopter S-100

El dron Camcopter S-100 cuenta con un sistema versátil y autónomo que fue confeccionado para permitir el reconocimiento y la vigilancia, tanto de entornos terrestres como marítimos.

El aparato tiene un sistema de despegue y aterrizaje vertical, lo que permite eliminar la necesidad de equipos de lanzamiento y recuperación, como también la de preparar los espacios para su funcionamiento. Esto, se traduce en una flexibilidad en su uso en distintos escenarios.

La nave tiene 3,11 metros de largo y 1,12 metros de alto, pesa 114 kilos, puede volar hasta 185 kilómetros por hora y cuenta con una autonomía de seis horas.

Asimismo, el Camcopter puede transmitir de forma simultánea hasta cuatro canales de video a la estación de control. También proporciona almacenamiento y procesamiento de video integrado para transmisión con retardo de tiempo.

La nave permite realizar una planificación completa de la misión con mapas integrados y se puede “controlar” de forma autónoma o en un modo semiautónomo donde un operador tiene voz directa en los procedimientos.

La innovación tecnológica motivó que se realizaran capacitaciones en las instalaciones de la empresa Schiebel, donde se instruyó sobre el funcionamiento a aprendices de operador y también a funcionarios de Carabineros que se encargarán del mantenimiento del Camcopter.