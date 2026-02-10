Dictan prisión preventiva para el sujeto que iba de copiloto cuando conductor arrolló a jóvenes en scooter en Huechuraba

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó un segundo sujeto implicado en el homicidio de dos jóvenes que fueron arrollados por un automóvil mientras transitaban por Camino del Roble en scooter, la madrugada del sábado 7 de febrero, en Huechuraba.

“La ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, resolvió revocar la resolución del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, que no había decretado la medida cautelar de prisión preventiva respecto de uno de los dos imputados formalizados por este hecho", explicó el abogado Emanuel Ibaceta, vocero Fiscalía Regional Centro Norte.

El conductor sí había quedado en prisión, tras ser formalizado por homicidio calificado y no prestar ayuda a las víctimas, además de conducción a estado de ebriedad.

El otro sujeto, identificado con las iniciales A.E.S.L. iba como copiloto del vehículo y habría facilitado la huida del imputado principal tras el delito.

“Hoy la primera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo estos hechos, resolvió revocar esta resolución y decretar la cautelar de prisión preventiva, estimando que la libertad de este imputado representaría un peligro para la seguridad de la sociedad”, indicó el vocero de la Fiscalía Centro Norte.