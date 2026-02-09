Detienen a otro implicado e investigan como homicidio calificado el atropello a dos jóvenes en scooter

Carabineros concretó la detención de un segundo implicado en el atropello fatal que afectó a dos jóvenes estudiantes que circulaban en scooter durante la madrugada de este sábado por Huechuraba.

La indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en coordinación con el Departamento OS9 de Carabineros apunta a que lo ocurrido no fue un accidente de tránsito.

El caso es investigado como un homicidio calificado.

Cerca de las 4.00 horas del sábado 7 de febrero, los amigos Benjamín Berríos y Benjamín Olea, de 22 años, fueron arrollados por un automóvil Opel Corsa a alta velocidad en Camino El Roble.

Registros de cámaras de seguridad dan cuenta cómo el vehículo acelera para embestir a las víctimas.

El conductor circulaba con 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre y fue formalizado por homicidio calificado, conducción en estado de ebriedad y no dar cuenta del atropello ni prestar ayuda a las víctimas.

El sujeto quedó en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 120 días.

En su testimonio preliminar, el conductor aseguró que el atropello habría ocurrido tras una discusión con las víctimas.

En el marco de la investigación, se tomaron declaraciones a testigos presenciales que relataron los momentos previos al ilícito, en la que se corroboró que habrían sostenido una discusión previa con el imputado.

Eran cuatro los jóvenes que transitaban en cuatro de estos monopatines eléctricos y dos fueron arrollados.

Detenido el copiloto

Además, se logró determinar la participación de otro sujeto implicado, de 22 años, chileno, sin antecedentes penales ni policiales, que iba como copiloto del vehículo y habría facilitado la huida del imputado principal tras el delito.

En virtud de estos antecedentes, el 2° Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de detención en contra de A.E.S.L., la que fue materializada el 7 de febrero de 2026, a las 21.00 horas, en el frontis de su domicilio, por personal especializado del Departamento OS9.

“Derechamente decide atropellar”

El fiscal Gonzalo Gutiérrez destacó la labor policial que permitió el acceso a los registros fílmicos para establecer la dinámica de los hechos

“Se originó a raíz de un altercado respecto a las víctimas con los dos imputados y producto de ello es que queda en evidencia que el imputado toma su vehículo y derechamente decide atropellar a exceso de velocidad a estas víctimas que resultaron fallecidas", señaló.

Por su parte, el teniente coronel Felipe Ríos Alvarado, jefe subrogante del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9 de Carabineros, explicó que los imputados son “dos ciudadanos de nacionalidad chilena, adultos de 23 y 22 años respectivamente, uno de los cuales mantendría antecedentes policiales por el delito de hurto e infracción a la ley de drogas”.

“El móvil del delito, y de acuerdo a la dinámica de los hechos, habría sido una rencilla”, dijo en un diálogo con la prensa este lunes en dependencias del OS9.