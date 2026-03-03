SUSCRÍBETE
    Nacional

    Diputado Barría por mesa de la cámara de diputados: "Estamos bastante avanzados en el acuerdo con el oficialismo, con el PDG"

    Según detalló el jefe de bancada de la DC, "tenemos reuniones durante toda esta semana, y esperamos que aquello tenga buenos resultados".

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Dedvi Missene

    El jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, se refirió durante la mañana de este martes a la próxima mesa de la Cámara de Diputados, asegurando que existen conversaciones avanzadas para definir la próxima mesa.

    En conversación con Radio Universidad de Chile, es que el diputado señaló que “aquí hay una gran oportunidad”, añadiendo que “estamos bastante avanzados en el acuerdo con el oficialismo, con el PDG, tenemos reuniones durante toda esta semana, y esperamos que aquello tenga buenos resultados”.

    En la misma línea, explicó que actualmente existe más de una oposición apuntando que buscan lograr un acuerdo que dé estabilidad. “Creo que eso es lo más importante, la comunidad está cansada de perder tiempo en censuras a la mesa, en mesas poco prácticas, y estamos bastante esperanzados en esa línea”.

    Respecto a quien dirigirá la mesa, el diputado añadió que “creo que cuando se trata de un acuerdo político, primero, todas las personas que llegan al Congreso es porque tienen una legitimidad en su comunidad”, enfatizando que “no tenemos ningún miramiento con respecto al nombre que se pueda colocar y el orden también que se pueda establecer para presidir la Cámara”.

    “Todo pasa por las buenas conversaciones. La verdad que nosotros, como Democracia Cristiana, estamos bastante esperanzados. Tenemos también un diálogo directo con el PDG porque creo que nos identifica también esta mirada de avanzar, de centro político, de atender las necesidades prioritarias de la comunidad, rompiendo con esta polarización”, agregó, enfatizando que “también entendiendo que para lograr un acuerdo administrativo que tenga buen resultado, tenemos que aliarnos con las diversas futuras oposiciones”.

    El diputado además abordó las pretensiones de la DC, argumentando que son una bancada con ocho diputados y que “más allá de nuestro porcentaje, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra trayectoria”

    “Cuando un DC, mujer u hombre ha estado liderando comisiones o también presidencias de la Cámara, la verdad que se destaca por sacar adelante los proyectos y no por caer en situaciones bastante a veces bochornosas de censura, de tramitación que no corresponde”, mencionó.

    Barría acusa “egoísmo” por freno a Sala Cuna

    El diputado también se refirió al proyecto de Sala Cuna señalando que es “relevante” que el proyecto salga adelante y que “la derecha se está oponiendo, buscando excusas”, aunque enfatizando que no es toda la derecha.

    “Esto pasa igual como en las comunas cuando hay cambios de alcalde. Cuando hay un proyecto prácticamente listo en una comuna, el nuevo alcalde quiere prácticamente dar una señal de que él lo va a sacar adelante para que quede su nombre en la historia, es decir, puro egoísmo”, señaló.

    Finalmente, sostuvo que “creo que Sala Cuna, el próximo gobierno la va a terminar sacando adelante igual, creo que hoy día tiene que ver con un tema de egoísmo, de egos, de ver quién coloca la firma, porque Sala Cuna Universal creo que tal vez con algunas pequeñas modificaciones es un proyecto que le hace bien a Chile”.

    Más sobre:Héctor BarríaPDGMesa de la Cámara de DiputadosDiputadosDC

