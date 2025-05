Director de Sismología dice que réplicas del sismo se irán “distanciando en el tiempo y haciéndose cada vez de menor magnitud”

Sergio Barrientos, el director del Centro Sismológico Nacional, abordó el sismo que afectó a la Región de Magallanes y Antártica chilena, señalando que es probable que las réplicas se vayan distanciando en el tiempo y siendo cada vez de menor magnitud.

En el punto de prensa, entregado por las autoridades desde La Moneda, es que la autoridad entregó detalles del sismo que mantuvo con alerta de tsunami a la Región de Magallanes apuntando que “la razón por la cual ocurre es que la placa Antártica está tratando de penetrar bajo la placa de Scotia”.

Según explicó, “eso produce este terremoto levantando un poco el fondo oceánico, y esto es lo que produce el tsunami. Está ocurriendo a más de 200 kilómetros al sur de Puerto Williams, de modo que las ondas se atenúan bastante. Llega muy leve, intensidad del orden de 3, hay reportadas en Puerto Williams".

De este modo mencionó, “el peligro en realidad es el tsunami que posteriormente se genera”, enfatizando que “Hay mucho tiempo entre las ondas sísmicas que arriban y las ondas del tsunami”.

Cabe recordar que las autoridades tras el Cogrid regional desactivaron la evacuación preventiva, manteniendo sólo la prohibición de acercarse a playas y bordes costeros.

El director de Sismología, además se refirió a las réplicas del sismo inicial señalando que “lo más probable que ocurra con esta secuencia de temblores es que este sismo de magnitud 7,5 tenga algunas réplicas, ya tiene 7 hasta el momento, y estas réplicas se vayan distanciando en el tiempo y haciéndose cada vez de menor magnitud”

“Eso es lo más probable. No podemos decir lo que va a pasar en el futuro, pero lo más probable es que así ocurra”, expresó.

De igual forma, respecto a la profundidad del sismo, apuntó que “son temblores muy superficiales, probablemente entre 10 y 20 kilómetros sea la zona de ruptura, pero como está todo bajo el mar, no tenemos más evidencia que los instrumentos sísmicos que lo pudieron captar”.

Velocidad del tsunami

Para la región de Magallanes se espera que las olas, en caso de producirse, lleguen en horas de la madrugada, ante lo cual el experto apuntó que “La onda sísmica que viaja por la tierra viaja mucho más rápido a la razón de 7, 8 kilómetros por segundo, depende de la profundidad, y en cambio la onda de tsunami es mucho más lenta, y depende mucho de la forma, la topografía del fondo oceánico”.

De acuerdo a lo que explicó, “Si la profundidad es muy alta, entonces la velocidad es más rápida, si la profundidad es menor, entonces la velocidad es más lenta y llega más tarde, entonces depende mucho de las condiciones locales, de las condiciones por donde atraviesa la onda del tsunami”.

Finalmente, sobre los sismos en el lugar, señaló que existe una zona delimitada donde es normal que se registren sismos, que es donde la placa Antártica está tratando de penetrar bajo la placa de Scotia.

“Eso se puede ver en innumerables sismos, pero uno puede ver los sismos mayores, porque como no puede tener estaciones más cercanas, entonces no ve los sismos muy chicos, solamente lo más importante, y es por eso que el catálogo no tiene tantos temblores en esa región”.