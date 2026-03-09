Discusión familiar termina con una persona fallecida en Recoleta: atacante fue detenido

Un sujeto perdió la vida tras una discusión familiar ocurrida al interior de un cité en la comuna de Recoleta.

Los hechos se registraron en calle Arzobispo Valdivieso, donde de acuerdo a información preliminar, habrían involucrado a la pareja de una mujer, la cual atacó a la víctima luego de una discusión tras estar ingiriendo bebidas alcohólicas.

Según detalló el capitán de Carabineros, Carlos Hernández, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Norte, “A raíz del llamado 133, Carabineros se persona acá en el lugar se entrevista con la víctima, que es la conviviente de la persona fallecida, y ella es la que manifiesta de que momentos antes se encontraba en compañía de sus hijos y se encontraba aparte con su hermana y con la pareja de su hermana”.

Tras esto, es que se generó una discusión, la cual derivó en una agresión. “Uno de los sujetos toma un arma blanca, y comienza una agresión ya con este elemento, y posteriormente, a raíz de estas agresiones, fallece, en este caso, el conviviente de la víctima", añadió.

Tras los hechos es que se logró la detención del agresor. “Con la información aportada por la víctima y por testigos, a raíz de un patrullaje preventivo que hacen por el lugar, con las indicaciones antes señaladas, proceden a la detención, en este caso, del agresor, que se encontraba en compañía de su conviviente y su hijo menor de 8 años”, detalló el funcionario policial.