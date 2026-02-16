Doble homicidio frustrado en La Florida: sujeto disparó contra vivienda resultando una menor de 16 años herida

Dos personas heridas, una de ellas una menor de 16 años, dejó una balacera ocurrida en horas de la noche en la comuna de La Florida.

Los hechos se registraron cuando un vehículo pasó por fuera del domicilio de la familia disparando en reiteradas ocasiones en su contra.

Según detalló la fiscal ECOH, Natalia Carrasco, “se encontraban en horas de la noche celebrando un cumpleaños en su domicilio, esto habría sido cercano a la toma Dignidad en la comuna de la Florida y en ese contexto un vehículo pasa por fuera de su domicilio y desde el interior del vehículo un sujeto efectúa a lo menos cuatro disparos balísticos hacia el interior del domicilio y dos de ellos habrían impactado a estas víctimas”.

De acuerdo a lo que agregó la fiscal, las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital de La Florida, y una de ellas corresponde a una menor de 16 años, la cual recibió un impacto en la zona toráxica. La menor fue intervenida, y hasta el momento se encontraría estable, pero con diagnóstico reservado.

En cuanto al segundo herido, este corresponde a un hombre adulto de 43 años de edad, el cual recibió un impacto en la zona del abdomen y se encontraría fuera de riesgo vital.

Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra investigando el hecho. “Al ser una toma es bastante difícil el acceso eventualmente a cámaras de seguridad, no hemos recibido información al respecto, sí se logró recuperar evidencia balística en las inmediaciones del sitio del suceso y estamos evidentemente evaluando varias líneas investigativas”, expresó la fiscal.