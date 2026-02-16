SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Doble homicidio frustrado en La Florida: sujeto disparó contra vivienda resultando una menor de 16 años herida

    Las víctimas fueron atacadas mientras celebraban un cumpleaños en su domicilio.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo.

    Dos personas heridas, una de ellas una menor de 16 años, dejó una balacera ocurrida en horas de la noche en la comuna de La Florida.

    Los hechos se registraron cuando un vehículo pasó por fuera del domicilio de la familia disparando en reiteradas ocasiones en su contra.

    Según detalló la fiscal ECOH, Natalia Carrasco, “se encontraban en horas de la noche celebrando un cumpleaños en su domicilio, esto habría sido cercano a la toma Dignidad en la comuna de la Florida y en ese contexto un vehículo pasa por fuera de su domicilio y desde el interior del vehículo un sujeto efectúa a lo menos cuatro disparos balísticos hacia el interior del domicilio y dos de ellos habrían impactado a estas víctimas”.

    De acuerdo a lo que agregó la fiscal, las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital de La Florida, y una de ellas corresponde a una menor de 16 años, la cual recibió un impacto en la zona toráxica. La menor fue intervenida, y hasta el momento se encontraría estable, pero con diagnóstico reservado.

    En cuanto al segundo herido, este corresponde a un hombre adulto de 43 años de edad, el cual recibió un impacto en la zona del abdomen y se encontraría fuera de riesgo vital.

    Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra investigando el hecho. “Al ser una toma es bastante difícil el acceso eventualmente a cámaras de seguridad, no hemos recibido información al respecto, sí se logró recuperar evidencia balística en las inmediaciones del sitio del suceso y estamos evidentemente evaluando varias líneas investigativas”, expresó la fiscal.

    Más sobre:PolicialECOHPDIBalaceraLa Florida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Toro se suma a arremetida del gobierno contra Poduje y reflota recorte fiscal anunciado por Kast: “Vamos a estar alerta”

    Lobos apunta a la “voluntad política” para sacar adelante el FES: “Hay que hacerse cargo de este problema”

    Ministro Gajardo sostiene que sujetos liberados por error no es algo nuevo en Gendarmería y apunta a disminución en los últimos años

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Incendio forestal en Vichuquén: 300 hectáreas han sido consumidas por el fuego

    Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix

    Lo más leído

    1.
    La audiencia de revisión de la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego será este 17 de febrero

    La audiencia de revisión de la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego será este 17 de febrero

    2.
    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    3.
    Cadem: 35% espera que cambios positivos con nuevo gobierno de Kast ocurran en los primeros seis meses de mandato

    Cadem: 35% espera que cambios positivos con nuevo gobierno de Kast ocurran en los primeros seis meses de mandato

    4.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 16 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 16 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Toro se suma a arremetida del gobierno contra Poduje y reflota recorte fiscal anunciado por Kast: “Vamos a estar alerta”
    Chile

    Toro se suma a arremetida del gobierno contra Poduje y reflota recorte fiscal anunciado por Kast: “Vamos a estar alerta”

    Lobos apunta a la “voluntad política” para sacar adelante el FES: “Hay que hacerse cargo de este problema”

    Ministro Gajardo sostiene que sujetos liberados por error no es algo nuevo en Gendarmería y apunta a disminución en los últimos años

    Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix
    Negocios

    Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix

    Las gestoras de fondos favoritas de las AFP en el inicio del 2026

    Vacancia de parques industriales cae a mínimos de dos años a la espera de nueva producción

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)
    Tendencias

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike

    Nacido en Noruega y con corazón brasileño: Lucas Pinheiro, la historia del primer oro de Latinoamérica en los JJOO de Invierno
    El Deportivo

    Nacido en Noruega y con corazón brasileño: Lucas Pinheiro, la historia del primer oro de Latinoamérica en los JJOO de Invierno

    “Después salen al extranjero y no es lo mismo”: la crítica del árbitro Héctor Jona por las simulaciones en el fútbol chileno

    Conmebol no lo perdona: las millonarias multas contra Jorge Sampaoli que marcan su adiós del Atlético Mineiro

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”
    Cultura y entretención

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk
    Mundo

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    Rafael Rojas: “Si el gobierno cubano recupera la iniciativa reformista y negocia con realismo, puede sobrevivir e, incluso, salir fortalecido”

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York