SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dos adultos y un niño de 6 años resultan heridos tras ataque a balazos contra vivienda en San Bernardo

    ECOH y el OS-9 de Carabineros indagan el hecho.

     
    Dos adultos y un niño de 6 años resultan heridos tras ataque a balazos contra vivienda en San Bernardo. Imagen referencial

    Un triple homicidio frustrado se registró la tarde de este martes en la comuna de San Bernardo.

    Según información preliminar, desconocidos dispararon en más de una veintena de ocasiones contra una vivienda ubicada en calle Cerro Manquehue.

    A raíz del ataque, dos adultos y un niño de 6 años resultaron heridos. Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital El Pino, donde se encuentran fuera de riesgo vital.

    Hasta el sitio del suceso concurrió personal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto al OS-9 de Carabineros, quienes quedaron a cargo de las diligencias.

    Más sobre:PolicialSan BernardoECOHCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De Fuente-Alba a ProCultura: los reveses judiciales que ha sufrido la Fiscalía en febrero

    Tras los pasos de Sergio Henríquez: así cayó el prófugo líder de la WAM

    Tras destitución de José Jerí: nuevo presidente de Perú saldrá de entre cuatro congresistas

    Boric envía carta al Papa León XIV y le pide interceder por la crisis humanitaria en Cuba

    Investigan parricidio en Tomé: menor de 15 años es detenido tras muerte de su padre en plena Plaza de Armas

    CFA advierte riesgo de nueva sobreestimación de los ingresos fiscales en 2026 y de escenario más estrecho a mediano plazo

    Lo más leído

    1.
    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    2.
    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    3.
    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    4.
    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    5.
    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    De Fuente-Alba a ProCultura: los reveses judiciales que ha sufrido la Fiscalía en febrero
    Chile

    De Fuente-Alba a ProCultura: los reveses judiciales que ha sufrido la Fiscalía en febrero

    Tras los pasos de Sergio Henríquez: así cayó el prófugo líder de la WAM

    Dos adultos y un niño de 6 años resultan heridos tras ataque a balazos contra vivienda en San Bernardo

    CFA advierte riesgo de nueva sobreestimación de los ingresos fiscales en 2026 y de escenario más estrecho a mediano plazo
    Negocios

    CFA advierte riesgo de nueva sobreestimación de los ingresos fiscales en 2026 y de escenario más estrecho a mediano plazo

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

    Giorgio Boccardo y Tomás Rau realizan reunión por traspaso de Ministerio del Trabajo

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    La dura crítica de Tomás Barrios a la ATP tras su eliminación en Río de Janeiro: “Hacen muchas cosas que nos perjudican”
    El Deportivo

    La dura crítica de Tomás Barrios a la ATP tras su eliminación en Río de Janeiro: “Hacen muchas cosas que nos perjudican”

    Se jugarán la clasificación en casa: Huachipato cae por la mínima ante Carabobo en su debut en la Copa Libertadores

    El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John
    Cultura y entretención

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Tras destitución de José Jerí: nuevo presidente de Perú saldrá de entre cuatro congresistas
    Mundo

    Tras destitución de José Jerí: nuevo presidente de Perú saldrá de entre cuatro congresistas

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad