Dos adultos y un niño de 6 años resultan heridos tras ataque a balazos contra vivienda en San Bernardo. Imagen referencial

Un triple homicidio frustrado se registró la tarde de este martes en la comuna de San Bernardo.

Según información preliminar, desconocidos dispararon en más de una veintena de ocasiones contra una vivienda ubicada en calle Cerro Manquehue.

A raíz del ataque, dos adultos y un niño de 6 años resultaron heridos. Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital El Pino, donde se encuentran fuera de riesgo vital.

Hasta el sitio del suceso concurrió personal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto al OS-9 de Carabineros, quienes quedaron a cargo de las diligencias.