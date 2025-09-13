Dos imputados quedan en prisión preventiva por abusar y violar a una menor de edad de 13 años en Valdivia

El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó este sábado la medida de prisión preventiva en contra de dos sujetos extranjeros que habrían abusado sexualmente y violado a una menor de edad de trece años en Valdivia.

Los imputados serían un ciudadano venezolano de 22 años y otro de nacionalidad ecuatoriana de 35 años, según los antecedentes conocidos durante su audiencia de formalización.

Según los detalles entregados por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) durante la audiencia, los sujetos habrían cometido estos delitos de forma reiterada en contra de la menor, a la cual además habrían mantenido en una situación de explotación sexual al intercambiar diversos elementos con ella.

“Ellos le proveen a la menor comida, alojamiento, consumo de alcohol y drogas, incluso le facilitan dinero. A cambio de ello obtienen estas prestaciones sexuales o obtienen acceso a la menor”, detalló la fiscal Mónica Palma.

Los delitos se habrían cometido entre febrero y septiembre de 2025 por parte del imputado venezolano en un domicilio que arrendaba en Valdivia.

En tanto, el imputado ecuatoriano habría cometido actos similares en contra de la menor entre agosto y septiembre del mismo año, pero en un domicilio ubicado en el sector de Las Ánimas.

Con aquellos antecedentes, fueron formalizados este sábado por el delito de violación a menor de 14 años en contexto de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Además de lo anterior, a uno de ellos también se le imputo el delito de microtráfico.