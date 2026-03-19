Dos sujetos mueren tras ser baleados en población La Legua, en la comuna de San Joaquín

Dos personas perdieron la vida tras ser baleadas en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín.

Según fue dado a conocer se trata de un hombre de 35 años y su sobrino de 25, los cuales recibieron múltiples impactos balísticos.

De acuerdo a lo que detalló la fiscal ECOH Denisse Valenzuela, “recibimos un llamado telefónico informando que habían ingresado dos personas de sexo masculino al Hospital Barros Luco con heridas de bala y que habían fallecido en el lugar”.

“De acuerdo a las primeras indagaciones se pudo establecer que el sitio del suceso habría sido en la población de La Legua, en la comuna de San Joaquín. Se estableció también que las personas que fallecieron tenían múltiples impactos balísticos en el cuerpo”, agregó.

La fiscalía ECOH, en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), se encuentra investigando los hechos con el fin de esclarecer lo ocurrido.