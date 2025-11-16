OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    DT fiscaliza jornada electoral y constata incumplimientos en seis regiones: 111 trabajadores afectados

    La medida posee como objetivo verificar el respeto al derecho de sufragio y al feriado legal que protege a los trabajadores, especialmente en malls y strip centers.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La Dirección del Trabajo (DT) informó los resultados de su plan nacional de fiscalización desplegado durante la jornada electoral que se desarrolla durante este domingo.

    La iniciativa tiene como objetivo verificar el respeto al derecho de sufragio y al feriado legal que protege a trabajadores y trabajadoras del comercio, especialmente en malls y strip centers.

    En ese sentido, los equipos fiscalizadores realizaron 61 inspecciones en distintas regiones del país. De ellas, 22 concluyeron con multa, al constatarse que empresas mantuvieron a personal trabajando pese a la prohibición legal.

    Las regiones que concentraron casos de trabajadores afectados fueron la Metropolitana, Los Lagos, Ñuble, Valparaíso, Maule y La Araucanía.

    En total, se detectaron 111 trabajadores suspendidos mientras debían ejercer su derecho a voto o acogerse al feriado obligatorio.

    Asimismo, las infracciones derivaron en sanciones que totalizan $57.327.600 a nivel país.

