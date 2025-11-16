OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este lunes y contará con la presencia del exministro

    Corresponde a la primera sesión a la que asistirá el extitular de Energía desde que comenzó el proceso en su contra por su presunta responsabilidad en los errores de los cobros de las tarifas eléctricas.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Dedvi Missene

    Este lunes tendrá lugar una nueva sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, a raíz de su eventual responsabilidad en los errores en los cobros de las tarifas eléctricas.

    A diferencia de las anteriores instancias, esta estará marcada por la presencia del exsecretario de Estado, quien hasta el momento se había marginado de asistir, acudiendo solamente su defensa, representada por el abogado penalista Francisco Cox.

    El proceso ha estado marcado por las fechas en las que se ha situado, dado que hasta hace unos días, existía la posibilidad de que la votación de la sala ocurriera un día antes de las elecciones de este domingo. Sin embargo, esto no ocurrió, dado que el diputado Jaime Mulet, presidente de la comisión revisora de la AC, decidió postergarla.

    Asimismo, en la sesión que tuvo lugar este sábado, Mulet suspendió la votación del informe contra Pardow, señalando que su presencia “es muy relevante”, excusándose además en la inasistencia de las diputadas Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (FA) hacía imposible llevarla a cabo.

    Esto generó la molestia de los parlamentarios de oposición integrantes de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN), afirmando este último que “el objetivo, lógicamente, es haber dilatado el proceso para no votar esta acusación antes de las elecciones de este domingo".

    En esta línea, Bobadilla apuntó directamente a Mulet señalando que “es lamentable que el presidente de la comisión se haya convertido en cómplice activo en la estrategia que definió el Presidente de la República, que es dilatar”.

    De esta manera, la nueva sesión quedó fijada para las 16:00 horas de este lunes 17 de noviembre, siendo así la primera en la que se presentaría el extitular de Energía, quien incluso siendo requerido por la prensa en su ida a votar este domingo, decidió mantenerse en silencio.

