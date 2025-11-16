Las frases que lanzaron los candidatos presidenciales al acudir a votar

A las 8.00 horas de este domingo comenzaron las votaciones para la primera vuelta presidencial y del Congreso. Con ello, los ocho candidatos aspirantes a La Moneda acudieron a ejercer su derecho a voto en sus respectivos locales.

Acompañados por miembros de sus respectivos comandos y adherentes, los distintos abanderados cumplieron, con normalidad, la emisión del sufragio .

En la instancia aprovecharon, además, de entregar declaraciones a la prensa, a solo horas de que se zanje quiénes pasarían a la segunda vuelta.

Johannes Kaiser

Tras asistir a votar en el Liceo 7 de Providencia, el candidato libertario señaló: “Si no paso a la segunda vuelta, yo voy a ir, voy a saludar, no voy a subir al escenario, evidentemente, porque no es un triunfo de mi equipo”.

En ese sentido, explicó que “mi respaldo va a ser irrestricto a quien sea que compita con la candidata del gobierno”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

José Antonio Kast

El colegio María Ana Mogas de la comuna de Paine, fue el local de votación del candidato republicano, quien, en diálogo con la prensa, no quiso aventurarse a comentarios optimistas o pesimistas sobre los resultados: “No quiero anticipar mis dichos respecto a una situación que aún no se da”.

Sin embargo, aún así señaló: “La posición que he planteado todo este tiempo es la más clara, directa, que he podido dar, que es (que) si yo no pasara a la segunda vuelta, que creo que no va a ocurrir (...) si no se diera, en el acto siguiente, le daría mi apoyo a quien sea una lista distinta al del gobierno que hoy dirige los destinos del país “.

Posteriormente, el líder del Partido Republicano enfatizó: “ Todas las imágenes que podamos dar en el sentido de unidad, son importantes , pero eso está dentro de la libertad de cada candidato. Cada candidato elige cuál es su posición, su postura frente a lo que viene”.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Marco Enríquez-Ominami

Tras asistir a votar al mismo local y en el mismo momento que Johannes Kaiser, el candidato independiente fue consultado por un eventual apoyo a la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, a lo cual respondió brevemente: “El pueblo va a mandar, y yo espero contar con el apoyo de ella en segunda vuelta ”.

Así, apuntó contra los resultados preliminares de las encuestas: “No le creo a las encuestas, tienen tasa de rechazo del 98% (...). Por eso llamo a votar sin dejarse manipular, este es un momento en máxima manipulación”.

LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Eduardo Artés

Eduardo Artés llegó hasta el colegio Santa María de Maipú para emitir su sufragio, ocasión en que condicionó un eventual apoyo a Jeannette Jara si es que la representante del oficialismo cambia su programa.

“El apoyo en caso que no pasamos nosotros y pasa ella, va a ser muy simple: tiene que cambiar su programa”, añadiendo que “si no acepta puntos programáticos nuestros, no, porque para más de lo mismo, para puro neoliberalismo día y noche, no, estamos cansados, no queremos más del neoliberalismo”.

“Llámese oficialismo o llámese la ultraderecha, ambos son neoliberales“, concluyó.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Evelyn Matthei

“Los chilenos son sensatos” , señaló la candidata en el instituto profesional DUOC en Providencia.: “Hemos tenido muchos experimentos en los ultimos 10 años. han sido años muy duros, estallido, pandemia (...) un gobierno que intentó cambiarlo todo, pero que no tenía la madurez ni los equipos para hacerlo”, agregó.

“Estoy muy confiada que vamos a pasar a segunda vuelta”, indica. Esto, explica, porque su campaña se ha concentrado en los problemas de los chilenos “y no en tanta política, política a veces extrema, muchas veces sin ningún tipo de trayectoria, en planes que no están claros de como se van a hacer”.

JAVIER VERGARA/ATON CHILE

Harold Mayne-Nicholls

El candidato llegó caminando junto a su esposa a su local de votación. Consultado sobre la falta de escoltas, a diferencia de otros candidatos, explica que hay más de 35 carabineros destinados a los candidatos.

“Creo que necesitamos tener un poquito de coherencia. Nos vinimos caminando y ningún problema. Tomo Metro, manejo, y ningún problema”.

“Aquellos que necesitan guardias de seguridad, debe ser por algo, pero los que necesitan seguridad es la ciudadanía”, expresó.

MARIO TELLEZ

Franco Parisi

Fue el penúltimo candidato en llegar a votar, precisamente hacia las 11.15 horas en el Liceo Leonardo Murialdo, en La Reina.

Al respecto el candidato del PDG, dijo: “Creo en la democracia, nuestros resultados van a ir in crescendo”, afirmó al llegar a su local.

Asimismo, indicó que “esos cinco millones de nuevos chilenos que van a salir a votar en masa, como lo estamos viendo a lo largo de todo Chile, no votan extremos. Ellos no están de acuerdo ni con los ‘fachos’, ni con los ‘comunachos’“.

Jeannette Jara

Finalmente, la candidata del PC fue la última en llegar a votar a su local, quien además acudió en compañía con su pareja, Claudio Rodríguez, al Liceo Poeta Federico García Lorca, en Conchalí.

En la instancia, dijo: “Espero que esta jornada se realice en todo el país con un espíritu democrático importante, costó mucho. En los tiempos del autoritarismo y la dictadura civil y militar que hubo en nuestro país avanzar en el derecho a voto. Sabemos que muchas generaciones nuevas no conocieron esa historia, pero créanme que fue un período muy duro”.

En ese sentido, apuntó e hizo referencia a situaciones que han acontecido a otros candidatos, como lo fue el caso de José Antonio Kast y la polémica situación por el panel antibalas: “Por suerte, tengo la posibilidad de poder caminar tranquila por la calle entre la gente que me conoce y entre la que no, y es bueno eso, porque cuando uno quiere representar al país, no puede estar escondido, ni detrás de un vidrio ni detrás de ninguna otra cosa ”.