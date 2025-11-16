OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Franco Parisi y eventual apoyo a otro candidato en segunda vuelta: "No nos estamos poniendo en ese escenario"

    En la ocasión el candidato del Partido de la Gente además señaló que "lo más probable es que pasemos nosotros”.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla

    Pasadas las 11:00 horas de este domingo llegó hasta la Escuela Leonardo Murialdo en La Reina el candidato presidencial Franco Parisi (PDG) para emitir su sufragio.

    En la ocasión, el candidato se refirió a la posibilidad de entregar su apoyo a otro candidato en segunda vuelta, señalando que “nosotros somos muy democráticos en ese sentido, pero lo más probable es que pasemos nosotros”.

    Según añadió Parisi tras emitir su voto, “no nos estamos poniendo en ese escenario”.

    En la ocasión el candidato del Partido de la Gente, además mencionó que “esos cinco millones de nuevos chilenos que van a salir a votar en masa, como lo estamos viendo a lo largo de todo Chile, no votan extremos. Ellos no están de acuerdo ni con los ‘fachos’, ni con los ‘comunachos’“.

    “Somos capaces de hablar con las buenas ideas de todos lados y ese es el centro”, añadió el candidato, enfatizando que “no así los otros extremos que cantan la tercera estrofa en un acto político, creo que es una falta de respeto y divide. Pero también creemos que un acto donde se vuelve a ofender a Carabineros y su familia, con el que no salta es ‘paco’, es malo para Chile y espero que en segunda vuelta se vea reflejado“.

    Respecto a avanzar a una eventual segunda vuelta, Parisi señaló que no espera el apoyo de los candidatos que queden en el camino señalando que “no nos preocupa, en realidad son 500 mil personas las que están inscritas en los partidos políticos. La gran mayoría es independiente y nadie es dueño de los votos”.

    “La gente está muy informada a través de usted (la prensa), pero más a través de las redes sociales y las redes sociales están diciendo fuerte y claro Parisi Presidente y eso nos tiene muy tranquilos”, añadió.

