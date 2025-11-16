OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Kast y gestos ante posible balotaje: “Todas las imágenes que podamos dar en el sentido de unidad, son importantes”

    El abanderado del Partido Republicano apuntó que "vamos a coincidir que la continuidad no le hace bien al país".

    Por 
    Sebastián Yeza
    Votación de la candidato José Antonio Kast se fotografía con adherentes luego de votar durante las elecciones presidenciales 2025 en el Colegio Ana María Mogas de Paine. Foto: Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Este domingo por la mañana, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, acudió a emitir su sufragio en el Colegio Ana Mogas, en Paine, Región Metropolitana.

    En su llegada al local de votación, el abanderado presidencial manifestó tener “el mejor de los ánimos, muy relajado. Dormimos bien”. Sobre si se encontraba nervioso, lo descartó y dijo no mantener cábalas en el marco de la elección de este domingo.

    “Que salga todo bien para todos. Que sea un buen día, donde cada uno pueda votar tranquilamente”, indicó ante el asedio de la prensa.

    A la salida, José Antonio Kast agradeció a los adherentes que lo acompañaron en el lugar y extendió un llamado a que los votantes acudan temprano a emitir su sufragio.

    Los posibles gestos de Matthei

    En el diálogo con la prensa, fue consultado respecto a qué espera de la abanderada Evelyn Matthei (UDI) sobre un eventual gesto de apoyo explícito en caso de que sea él quien avance al balotaje.

    “Yo voy a esperar ocho horas hasta que venga el resultado definitivo. Estoy convencido de que podemos tener un buen resultado, pero claramente las palabras que uno diga ahora pueden cambiar en ocho horas, porque el resultado no lo sabemos. Pero como yo sé que hemos hecho una buena propuesta y la ciudadanía valora lo que hemos planteado, nos va a ir bien”.

    “No quiero anticipar mis dichos respecto a una situación que aún no se da”, sumó.

    Al mismo tiempo, Kast comentó “lo que he señalado respecto a lo que yo haría, es siempre la unidad, la unidad nos hace fuertes y eso es algo que cada candidato tiene que definir cómo va a manifestar su posición”.

    “La posición que he planteado todo este tiempo es la más clara, directa, que he podido dar, que es (que) si yo no pasara a la segunda vuelta, que creo que no va a ocurrir (...) si no se diera, en el acto siguiente, le daría mi apoyo a quien sea una lista distinta al del gobierno que hoy dirige los destinos del país”, indicó el abanderado.

    Posteriormente, el líder del Partido Republicano enfatizó: “Cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Cada uno elige los conceptos y términos para referirse a la importancia o no de la votación, de una imagen”.

    Todas las imágenes que podamos dar en el sentido de unidad, son importantes, pero eso está dentro de la libertad de cada candidato. Cada candidato elige cuál es su posición, su postura frente a lo que viene”.

    “Todos vamos a coincidir que la continuidad no le hace bien al país, que el Partido Comunista tiene una ideología muy marcada y que no permite que se desarrollen todas las libertades como corresponden en un país”, complementó.

