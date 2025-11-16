“El 11 de marzo voy a estar en la frontera”: Matthei promete viaje a Colchane en caso de llegar a la Presidencia

Hasta el Instituto Profesional DUOC UC de la comuna de Providencia llegó pasadas las 10.00 de la mañana la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, para emitir su voto en estas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Acompañada de los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes, de Providencia, Jaime Bellolio y de San Miguel, Carol Bown, además del senador Luciano Cruz-Coke, la aspirante a La Moneda aseguró estar “muy feliz” de emitir su voto en ese local de votación, puesto que estudió en esas dependencias por 12 años, cuando allí estaba emplazado el ex Colegio Alemán.

Previamente, en conversación con Mega, la candidata dijo esperar “lo mejor para Chile, nada más”. “Esto no se trata de mí, no se trata de ninguno de los candidatos en particular”, sostuvo.

Consultada por su visión de la campaña, Matthei reconoció que “la duda fue de si me mantenía como alcaldesa o no. Mirando para atrás ahora, me hubiera mantenido como alcaldesa y hubiera hecho la campaña, porque uno puede ser alcaldesa y llegar”.

“Pero se politizó mucho, y yo lo que veo es que a la gente la política la tiene un poquito harta y lo que quieren es efectivamente poder caminar tranquilos por sus calles, y encontrar pegas, y que sus hijos, que han hecho un tremendo esfuerzo por estudiar encuentren una pega. Más de 20% de desempleo entre los jóvenes”, indicó.

En esa línea destacó que “cuando tú eres alcalde, la gente te ve mucho más en lo práctico que en la política. Eso es lo lindo”.

Una vez que emitió su voto, la candidata respondió preguntas a la prensa, particularmente sobre sus dichos respecto a una eventual foto de los candidatos de derecha tras los resultados de esta noche. “La foto o no foto, perdónenme pero al 95% de los chilenos le importa un pito”, había señalado.

Sobre ello, recalcó que “lo que importa no es la foto, sino que realmente las intenciones de trabajar juntos”.

“Tengo toda una trayectoria de trabajar con todos los equipos juntos. De hecho, cuando fui alcaldesa había mucha gente que era de izquierda, y que trabajamos perfectamente bien. La mayoría de las decisiones importantes en Providencia se tomaba con la unanimidad de los concejales, con todos”, sostuvo.

Matthei afirmó que ese es su “estilo. Trabajar con todos los que estén dispuestos a poner la buena voluntad para sacar Chile adelante”.

“Cuántas veces hemos tenido fotos que al final son solamente una foto, pero que no se reflejan en un paso adelante en los problemas de la gente”, planteó.

La candidata también fue consultada por el apoyo público que expresó José Piñera, economista y hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera, hacia José Antonio Kast, considerando que el entorno del exmandatario la apoya.

Al respecto, Matthei expresó: “No eran demasiado cercanos el Presidente (Sebastián Piñera) con José (Piñera). Eso es conocido”.

“Yo tengo todo el apoyo de la gente muy cercana al Presidente” , resaltó.

“El 11 de marzo voy a estar en la frontera”

Por otra parte, la candidata aseguró que tiene un cronograma planeado para el 11 de marzo, en caso de asumir la Presidencia.

“Nosotros tenemos equipos espectaculares, tenemos exactamente planificado qué es lo que vamos a hacer desde el primer día. De hecho, la primera noche, el 11 de marzo voy a estar en la frontera con Arica, con el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, Carabineros, PDI , con todo”, aseveró.

Junto con ello, afirmó: “Una semana después voy a estar en Colchane, lo mismo, viendo cómo realmente sellamos nuestras fronteras y al mismo tiempo vamos a preocuparnos de la seguridad, tanto en las ciudades como en los sectores rurales que cada día también están peor”.