OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “El 11 de marzo voy a estar en la frontera”: Matthei promete viaje a Colchane en caso de llegar a la Presidencia

    La candidata además desdramatizó el apoyo de José Piñera a Kast, asegurando que el economista no habría sido "demasiado" cercano a su hermano Sebastián Piñera.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Hasta el Instituto Profesional DUOC UC de la comuna de Providencia llegó pasadas las 10.00 de la mañana la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, para emitir su voto en estas elecciones presidenciales y parlamentarias.

    Acompañada de los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes, de Providencia, Jaime Bellolio y de San Miguel, Carol Bown, además del senador Luciano Cruz-Coke, la aspirante a La Moneda aseguró estar “muy feliz” de emitir su voto en ese local de votación, puesto que estudió en esas dependencias por 12 años, cuando allí estaba emplazado el ex Colegio Alemán.

    Previamente, en conversación con Mega, la candidata dijo esperar “lo mejor para Chile, nada más”. “Esto no se trata de mí, no se trata de ninguno de los candidatos en particular”, sostuvo.

    Consultada por su visión de la campaña, Matthei reconoció que “la duda fue de si me mantenía como alcaldesa o no. Mirando para atrás ahora, me hubiera mantenido como alcaldesa y hubiera hecho la campaña, porque uno puede ser alcaldesa y llegar”.

    “Pero se politizó mucho, y yo lo que veo es que a la gente la política la tiene un poquito harta y lo que quieren es efectivamente poder caminar tranquilos por sus calles, y encontrar pegas, y que sus hijos, que han hecho un tremendo esfuerzo por estudiar encuentren una pega. Más de 20% de desempleo entre los jóvenes”, indicó.

    En esa línea destacó que “cuando tú eres alcalde, la gente te ve mucho más en lo práctico que en la política. Eso es lo lindo”.

    Una vez que emitió su voto, la candidata respondió preguntas a la prensa, particularmente sobre sus dichos respecto a una eventual foto de los candidatos de derecha tras los resultados de esta noche. “La foto o no foto, perdónenme pero al 95% de los chilenos le importa un pito”, había señalado.

    Sobre ello, recalcó que “lo que importa no es la foto, sino que realmente las intenciones de trabajar juntos”.

    Tengo toda una trayectoria de trabajar con todos los equipos juntos. De hecho, cuando fui alcaldesa había mucha gente que era de izquierda, y que trabajamos perfectamente bien. La mayoría de las decisiones importantes en Providencia se tomaba con la unanimidad de los concejales, con todos”, sostuvo.

    Matthei afirmó que ese es su “estilo. Trabajar con todos los que estén dispuestos a poner la buena voluntad para sacar Chile adelante”.

    “Cuántas veces hemos tenido fotos que al final son solamente una foto, pero que no se reflejan en un paso adelante en los problemas de la gente”, planteó.

    La candidata también fue consultada por el apoyo público que expresó José Piñera, economista y hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera, hacia José Antonio Kast, considerando que el entorno del exmandatario la apoya.

    Al respecto, Matthei expresó: “No eran demasiado cercanos el Presidente (Sebastián Piñera) con José (Piñera). Eso es conocido”.

    “Yo tengo todo el apoyo de la gente muy cercana al Presidente”, resaltó.

    “El 11 de marzo voy a estar en la frontera”

    Por otra parte, la candidata aseguró que tiene un cronograma planeado para el 11 de marzo, en caso de asumir la Presidencia.

    “Nosotros tenemos equipos espectaculares, tenemos exactamente planificado qué es lo que vamos a hacer desde el primer día. De hecho, la primera noche, el 11 de marzo voy a estar en la frontera con Arica, con el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, Carabineros, PDI, con todo”, aseveró.

    Junto con ello, afirmó: “Una semana después voy a estar en Colchane, lo mismo, viendo cómo realmente sellamos nuestras fronteras y al mismo tiempo vamos a preocuparnos de la seguridad, tanto en las ciudades como en los sectores rurales que cada día también están peor”.

    Más sobre:EleccionesElecciones presidencialesElecciones 2025Evelyn Matthei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No es un día para darse gustitos personales”: Frei reconoce escenario “muy revuelto” y llama a votar con responsabilidad

    Franco Parisi y eventual apoyo a otro candidato en segunda vuelta: “No nos estamos poniendo en ese escenario”

    Harold Mayne-Nicholls evita anticipar su posición para una segunda vuelta y afirma que: “los extremos me complican”

    Vallejo confirma que Presidente Boric hablará tras conocerse resultados de las elecciones

    Cordero destaca robustez del sistema democrático en Chile: “No existen ideas prohibidas en el debate público”

    Eduardo Artés condiciona su apoyo a Jeannette Jara en segunda vuelta: “Tiene que cambiar su programa”

    Lo más leído

    1.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    2.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    3.
    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    4.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    5.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    “No es un día para darse gustitos personales”: Frei reconoce escenario “muy revuelto” y llama a votar con responsabilidad
    Chile

    “No es un día para darse gustitos personales”: Frei reconoce escenario “muy revuelto” y llama a votar con responsabilidad

    Franco Parisi y eventual apoyo a otro candidato en segunda vuelta: “No nos estamos poniendo en ese escenario”

    Harold Mayne-Nicholls evita anticipar su posición para una segunda vuelta y afirma que: “los extremos me complican”

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones
    Tendencias

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    La espectacular transformación del estadio del Real Madrid para recibir un partido de la NFL
    El Deportivo

    La espectacular transformación del estadio del Real Madrid para recibir un partido de la NFL

    Presidente del tenis chileno zanja la polémica con Tabilo: “Cuando hay que poner las cosas en su lugar, hay que decirlas”

    Marcelo Bielsa recargado: critica el Mundial de 48 selecciones y advierte por la temperatura en Estados Unidos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”
    Mundo

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”

    Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

    Marcha de la Generación Z en Ciudad de México termina con disturbios frente al Palacio Nacional

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena