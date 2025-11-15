OFERTA ELECCIONES $990
    José Piñera manifiesta su apoyo a José Antonio Kast a menos de un día de las elecciones presidenciales

    El creador del sistema de AFP, y exministro del Trabajo y Minería durante la dictadura de Pinochet, ha tenido una muy buena relación con el líder del Partido Republicano durante los últimos años.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El exministro y creador del sistema de AFP, José Piñera.

    A través de un breve mensaje en sus redes sociales, el exministro de Trabajo y Minería durante la dictadura de Augusto Pinochet, José Piñera, señaló este sábado que votaría por la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

    Votaré mañana contento, muy contento, por mi buen amigo José Antonio Kast. Viva Chile”, escribió en redes sociales, junto a una foto de Kast y su esposa, María Pía Adriasola.

    Quien es reconocido como el creador del sistema de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), ha mantenido durante los últimos años una muy buena relación con el líder del Partido Republicano.

    De hecho, en una entrevista con Mesa Central de Canal 13 en diciembre de 2018, Kast habría señalado que en un eventual gobierno suyo nombraría como ministro de Hacienda a José Piñera.

    Para la segunda aventura presidencial de Kast, también le habría entregado su apoyo directo en la segunda vuelta contra el actual Presidente Gabriel Boric.

    “Un campeón del libre mercado y un hombre de paz, José Antonio Kast, gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales (...) ahora debería derrotar al campeón del comunismo, Gabriel Boric. Sería el Tercer Milagro Chileno", señaló luego que el líder de los Republicanos triunfara en la primera vuelta en 2021.

