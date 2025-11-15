Sube la temperatura en la derecha a horas de la elección: Piñerismo da espaldarazo a Matthei y republicanos presionan por foto de unidad

Matthei se reunió hoy con la exprimera dama, en un café, en Vitacura.

En la antesala de la elección, el piñerismo dio hoy una potente señal de apoyo a Evelyn Matthei. Lo hizo a través de la exprimera dama, Cecilia Morel y su hija, Cecilia Piñera, quienes se reunieron hoy con la candidata presidencial de Chile Vamos, en un café en Vitacura.

Tras el encuentro, la esposa del fallecido exmandatario Sebastián Piñera señaló que ella es la mejor persona para liderar el país en estos momentos en que se necesitan acuerdos y experiencia política, equipos y que su capacidad de trabajo le recordada “a Sebastián”.

“Yo espero que mañana todos los candidatos estén en el comando de Evelyn celebrando el triunfo y la unidad de la derecha”, dijo.

Matthei volvió a dejar en suspenso un respaldo inmediato a Kast o Kaiser, si ellos son los que pasan a la segunda vuelta. “Como dije, a la señora Juanita, la fotito le importa un pito”, dijo.

Pero precisó, tal como concuerdan en Chile Vamos que se da por hecho que su apoyo será el candidato de oposición si es que ella no pasa al balotaje.

“A ver, todo el mundo me conoce, ¿cuántos años llevo en la política?, ¿a alguien se le ocurre que yo le podría entregar el voto a alguien comunista? Entonces, sabes qué más, la fotito tiene obsesionado a un grupo pequeño de personas. A mí lo que me obsesiona es otra cosa (…)”.

"Nos reímos y conversamos harto y, por supuesto, recordamos al presidente (Piñera) que siempre nos alegraba y estaba pensando en Chile", comentó Matthei tras la reunión. Javier Torres/Aton Chile

Su última embestida a Kast

Tras cartón, recordó que ella hizo su sector habían llamado “incansablemente (a Kast y a Kaiser) a que tuviéramos primaria y que hubiera un solo candidato.

“Hubo un tema que impidió (las primarias), que fue la PGU. Y, por lo tanto, a mí, más que la fotito, me interesa, bueno, cuando yo pase a segunda vuelta, me van a exigir (que apoye) el ‘chao préstamo’ (propuesta del abanderado republicano) para poder tener una coalición o para poder trabajar juntos” , dijo Matthei.

Y subió el tono contra Kast: “La foto y todas esas cosas a algunos les interesarán. A mí lo que me interesa es qué vamos a hacer para terminar con la delincuencia, en qué estamos de acuerdo, en qué no, qué vamos a hacer para poder crear un millón de empleos, cómo vamos a recortar gastos, pero sin recortar ni un gasto social, porque cuando hablan de recortar 6.000 millones de dólares, no queda otra que recortar gasto social”.

Desde el equipo de Kast comentaron a La Tercera que no se referirían a los dichos de Matthei y, respecto a la agenda de hoy y mañana, señalaron que el candidato estará en su casa junto a su familia, irá a votar a Paine y luego en la tarde esperará los resultados en su fcomando.

El exministro Rodrigo Álvarez (ex-UDI), quien hoy apoya Kast, dijo ayer en el programa Desde La Redacción que esperaría que “Evelyn Matthei se demore lo menos posible en ir a saludar a José Antonio (Kast), y que Kaiser y Chile Vamos (hagan) lo mismo”, dijo.

En la misma línea, han hablado varios diputados republicanos.

¿Movimiento electorales de última hora?

En las últimas horas han circulado varias encuestas, realizadas en los últimos días, pero que no se pueden publicar por ley, que muestran varios movimientos del electorado de oposición que no favorecerían a Matthei.

En ellas, se puede apreciar un aumento de votos para Kast, que analistas y dirigentes políticos -consultados- interpretan como una reacción de votantes de Matthei ante la arremetida -por los palos- de Kaiser.

Explican que la posibilidad de que la carta del Partido Social Libertario pasara a segunda vuelta -escenario que podría favorecer al oficialismo- “asustó” a algunos votantes de Chile Vamos

Los últimos sondeos han revelado, además, una arremetida del PDG, Franco Parisi, que se metería con fuerza en la disputa por el tercer puesto.

Ello, además de la disputa interna entre los candidatos parlamentarias de “las derechas” ha hecho subir la temperatura en el sector, a horas de la decisiva elección de hoy.

“Estamos muy confiados en que nos va ir bien”, señaló hoy Juan Sutil, encargado estratégico de la candidata de Chile Vamos.