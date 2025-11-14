Matthei desestima la foto de unidad del domingo con otros candidatos de oposición

La mañana de este viernes la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, desestimó la relevancia de la foto de unidad entre la oposición este domingo, cuando se conozcan los resultados de las elecciones presidenciales.

“Muchas veces todos estos símbolos son súper importantes para los que están metidos en la política todos los días, para la persona que no lo está que es la inmensa mayoría lo único que quieren es alguien que se haga cargo de sus dolores y problemas”, aseguró la abanderada tras sostener una reunión con brigadistas que apoyaron su campaña.

“La foto, no foto, perdónenme pero al 95% de los chilenos le importa un pito” , señaló.

Hecho el punto, desdramatizó la ausencia del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), a su acto de cierre de campaña realizado la tarde de este jueves en el estadio Santa Laura en Independencia.

Y es que la falta del expresidente de RN no pasó desapercibida, menos cuando varios de sus pares sí acudieron al hito.

Al respecto sostuvo: "Creo que estaba enfermo. Mandó un saludo, mandó un video. Mario es mi amigo. Que nadie vaya a creer que podría estar en otro lado. Hemos sido amigos durante 10 años, nos hemos apoyado mutuamente cuando uno de los dos lo está pasando mal. Nunca nos hemos dejado de apoyar y de querer".