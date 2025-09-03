SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Dueño de la Antigua Fuente testifica a favor de Crespo: “Nunca lo vi enajenado, por el contrario, con sangre fría controlando la situación”

Carlos Siri fue uno de los testigos que llevó la defensa del exteniente coronel acusado por dejar ciego a Gustavo Gatica. El exuniformado dijo ante el tribunal que siempre presenció marchas en Plaza Italia, pero que nunca vio "tanta gente organizada para enfrentar a Carabineros".

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews
Carlo Siri, dueño de ex Fuente Alemana, disparó contra Renovación Nacional.

Tres días lleva la defensa del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo presentando testigos en el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago.

Esta etapa del juicio, que podría extenderse por cerca de dos meses, comenzó el lunes con las presentaciones de dos carabineros, quienes compartían unidad con Crespo. Lo que la defensa busca es desacreditar la acusación que pesa sobre el exuniformado. Según la Fiscalía Crespo fue quien disparó los perdigones que terminaron costándole la pérdida de la visión a Gustavo Gatica en el contexto de manifestaciones del 8 de noviembre de 2019.

Uno de los puntos que busca el equipo de abogados de Crespo es que el tribunal conozca el contexto de fuertes protestas en que se dio la grave lesión que afectó a Gatica, en ese entonces un estudiante de sicología y hoy candidato a diputado por el Partido Comunista.

Es en ese sentido que hoy se presentaron como testigos de Crespo dos personas que relataron sus experiencias en cuanto a los disturbios acaecidos a partir del 18 de octubre de 2019, en lo que se conoció como estallido social.

El primero de ellos fue el empresario gastronómico Carlos Siri, dueño de la Antigua Fuente (ex Fuente Alemana), uno de los emblemáticos locales emplazados en Plaza Italia que sufrió graves daños en medio de saqueos y vandalización.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Nunca visto en Chile”

Siri recordó los días de protestas, donde comentó que abría el local a eso de las 10.00, pero a las 15.00 ya debía bajar las cortinas porque los manifestantes comenzaban a reunirse en los alrededores.

“Cuando Carabineros actuaba empezó a verse algo que espero nunca más volver a ver en mi vida. Siempre vi marchas, pero jamás vi tanta gente organizada para enfrentar a Carabineros”, testificó Siri. Según el empresario, los manifestantes estaban organizados en varios grupos, entre los que estaba “la primera línea”, quienes proporcionaban el material para los ataques y un tercer grupo que oficiaba de “Cruz Roja”. “Pero si había un carabinero caído, no lo atendían, no lo ayudaban”, afirmó.

“Vi cómo agredían a Carabineros. Incluso vi cosas que nunca había visto en Chile”, dijo en referencia a ataques con hondas donde participan varios sujetos en forma coordinada.

Siri dijo haber conocido a Crespo en medio del trabajo policial en las manifestaciones. “Lo vi un par de veces. Lo vi cuando la situación ya estaba rebalsada y los hechos estaban consumados. Lo vi tratando de controlar esta situación. Nunca lo vi enajenado, muy por el contrario, con sangre fría tratando de controlar la situación”, aseguró.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Asimismo, dedicó varias palabras a la afectación que sufrió su local ubicado en la Alameda: “Nos vandalizaron el local varias veces. Con hondas y balines. Nos rompieron los vidrios varias veces, nos rompieron los letreros. En varias ocasiones tuvimos que defender el local con mi primo, mi hermano y yo porque trataron de entrar. Tuvimos que enfrentarlos en la entrada varias veces. Es un período de mi vida que yo quisiera olvidar”.

En ese sentido, dijo que pasó a vender un 10% en comparación a lo que recibía en épocas previas al estallido. “Desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020 fueron puras pérdidas”, agregó. Luego comentó que “se perdieron el 60% de los puestos de trabajo en la zona por esto”.

El abogado Nicolás Manríquez, parte del equipo de defensores privados de Crespo, consultó a Siri si había denunciado estos hechos al Ministerio Público. El testigo dijo que la Fiscalía no había hecho “nada” con sus reclamos.

Estas personas rompieron todo el estado de derecho y todos los contratos sociales que teníamos entre las personas. Era como estar metido en una película donde se está acabando el mundo”, remató.

Vecina afirma que “la violencia era extrema”

Luego fue el turno de Giselle Dussaubat, una vecina de las torres San Borja desde hace 43 años. Dussaubat, quien es presidenta de la agrupación “Santiago se levanta”, relató que el contexto que vio en la zona donde reside fue de “violencia extrema” y de “actos terroristas”.

La mujer dijo padecer de estrés postraumático “como víctimas de guerra” producto de las protestas que se producían a las afueras de su edificio. “Han pasado los años, pero en mi caso no puedo volver a las imágenes (de las protestas). Es muy fuerte porque nosotros luchábamos como vecinos por salvar nuestras vidas”, dijo visiblemente afectada.

Su relato sobre el 8 de noviembre, día en que se produjo la lesión de Gatica, fue así: “Ese día ocurrió un hecho lamentable que derivó en consecuencias lamentables de salud para una persona. Pero también derivó en consecuencias lamentables para quienes nos defendieron, que en nuestro sentir más íntimo son las personas por las cuales estamos vivos”.

Eso sí, señaló no ser testigo directa de los hechos que costaron la visión de Gatica.

Al ser consultada si conocía a Crespo, dijo que lo vio en una de las jornadas de manifestaciones: “Estábamos repartiendo agua. Estábamos llorando y le dije que teníamos miedo a que nos maten. Me abrazó y me dijo ‘nosotros no lo vamos a permitir’. Después pasó lo del 8 de noviembre, lo identificaron y supimos que era él”.

De acuerdo a las estimaciones de los intervinientes, el juicio podría llegar a su etapa final a partir de noviembre.

Más sobre:Gustavo GaticaClaudio CrespoCarlos SiriFuente AlemanaAntigua Fuente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Un anticipo del nuevo Anthology: The Beatles estrena un video making-off de Free as a bird

El debut de Harold Mayne-Nicholls en conversatorios presidenciales: pone foco en seguridad y pulir la permisología

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.

Fiscalía instruyó diligencias a la PDI por caso de trabajador TEA maltratado en hospital de Osorno

Marcela Cubillos en modo campaña: el despliegue digital de la exministra en favor de candidatos republicanos

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

El debut de Harold Mayne-Nicholls en conversatorios presidenciales: pone foco en seguridad y pulir la permisología
Chile

El debut de Harold Mayne-Nicholls en conversatorios presidenciales: pone foco en seguridad y pulir la permisología

Fiscalía instruyó diligencias a la PDI por caso de trabajador TEA maltratado en hospital de Osorno

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

El regreso de Los Tatas del Pan
Negocios

El regreso de Los Tatas del Pan

Subtel entrega detalles del acuerdo con Wom: “Lo más relevante es que se va a terminar la red 5G, que estuvo en riesgo”

La millonaria compensación que pagará Aguas Antofagasta por masivo corte de 2023

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un
Tendencias

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

“Nos mostró cómo prepara partidos de Champions”: los secretos de la cumbre entre Ancelotti y Córdova en el Real Madrid
El Deportivo

“Nos mostró cómo prepara partidos de Champions”: los secretos de la cumbre entre Ancelotti y Córdova en el Real Madrid

Las sensibles bajas de la Roja de cara al partido con Brasil en el Maracaná

Carlo Ancelotti le mete miedo a la Roja con la formación de Brasil y le envía un duro recado a Neymar

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara
Cultura y entretención

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Un anticipo del nuevo Anthology: The Beatles estrena un video making-off de Free as a bird

Eduardo Carrasco de Quilapayún y su nueva vida en Europa: “En Francia me voy a morir bien, en Chile yo estaba solo”

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.
Mundo

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.

Trump y su acusación contra Maduro por narcotráfico hacia EE.UU.: ¿Qué dicen los datos realmente?

Trump pide a Hamas la liberación de todos los rehenes con vida para un alto al fuego en Gaza

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo