SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Inmobiliaria San Valentino, quien además apuntó contra la exalcaldesa Hassler, destacó que la decisión judicial que ordena inscribir la compra del inmueble "confirma que, frente a intentos artificiosos de obstruir los efectos de actos válidamente celebrados, el respeto a la ley debe prevalecer”.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Frontis de la ex Clínica Sierra Bella. Diego Martin

La inmobiliaria San Valentino, propietaria de la exclínica Sierra Bella, valoró el falló que obliga al Conservador de Bienes Raíces de Santiago a inscribir la escritura por la compraventa del inmueble por $8.000 millones, gestionado por la anterior administración de Irací Hassler (PC), a quien acusaron de realizar “estrategias dilatorias” en torno al negocio.

Esta jornada se conoció que el 19° Juzgado Civil de Santiago acogió un reclamo presentado por la empresa y finalmente se ordenó la inscripción de la escritura, por la compra que tiene por fecha el 20 de enero de 2023. Cabe recordar que el recinto buscaba ser adquirido por Hassler para la instalación de una “clínica comunal”, lo que incluso fue objetado por la Contraloría.

Como dio a conocer La Tercera, el fallo dictado por el juez suplente Álvaro Cayuqueo señala que “se acoge la solicitud de fecha 25 de abril de 2023 y, en consecuencia, se ordena al Conservador de Bienes Raíces de Santiago inscribir la escritura de compraventa de fecha 20 de enero de 2023, otorgada en la Notaria de Santiago de don Félix Jara Cadot, mediante la cual la I. Municipalidad de Santiago, debidamente representada por su alcaldesa Irací Hassler Jacob, compra a la sociedad Inmobiliaria San Valentino SpA los inmuebles de calle Ventura Lavalle n° 431 y Sierra Bella n°1.181, ambos ubicados en la comuna de Santiago".

Tras conocerse dicha decisión, desde la inmobiliaria San Valentino SpA señalaron que “esta decisión judicial confirma que, frente a intentos artificiosos de obstruir los efectos de actos válidamente celebrados, el respeto a la ley debe prevalecer”.

“La justicia civil, luego de una reposada reflexión, ha valorado los hechos en su mérito, reconociendo que nadie puede ir contra sus propios actos, ni desistirse unilateralmente de un acto legalmente celebrado, y que la libre circulación de bienes es un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico”, añaden.

Asimismo, en su comunicación apuntaron contra la administración de la exjefa comunal Irací Hassler, a quien acusaron de realizar “estrategias dilatorias”, pese a haber promovido y respaldado la compra.

“Por su parte, cabe recordar que, en la arista penal del caso, a cargo de Nelson Salas, se estableció que no hubo actos de corrupción y que la empresa simplemente vendió una propiedad destinada por su naturaleza a un recinto de salud. Tal como fue autorizado por el Concejo Municipal de Santiago en 2023, el inmueble fue adquirido para habilitar un Cesfam, decisión que llevó a San Valentino a desistir de su proyecto original de mayor envergadura en esa zona”, explicaron.

San Valentino añadió que “sin embargo, tanto la empresa como los vecinos fueron arrastrados a una maraña de acusaciones políticas cruzadas y estrategias dilatorias impulsadas por la entonces alcaldesa Irací Hassler y su equipo”.

Por último, también emplazaron al actual alcalde, Mario Desbordes (RN), al señalar que “la actual administración tiene hoy la oportunidad de enmendar el rumbo, cambiar la postura de la administración Hassler y evitar un daño mayor a la compañía y la comunidad”.

No obstante, la primera reacción de Desbordes apuntó a impugnar el fallo de la justicia civil e impedir que se materialice la inscripción.

“Vamos a buscar todas las fórmulas penales para que se sancione esto y a todos los responsables. Vamos también a insistir en todas las fórmulas civiles que anulen esto que lamentablemente sigue generando problemas al municipio de Santiago”, afirmó Desbordes conocido el fallo.

Más sobre:San ValentinoClínica Sierra BellaIrací HasslerMario Desbordes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jueza federal frena temporalmente el despido de la gobernadora de la FED ordenado por Trump

Polonia cierra su espacio aéreo tras el reporte de drones rusos y despliega a sus Fuerzas Armadas

Detienen a sujeto que cometía robos dentro de la autopista Vespucio en Lo Espejo

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Comisión de Salud del Senado aprobó en general proyecto de eutanasia: Gobierno eliminó aplicación por razones sicológicas

Lo más leído

1.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

2.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

3.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

4.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

5.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”
Chile

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Detienen a sujeto que cometía robos dentro de la autopista Vespucio en Lo Espejo

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025
Negocios

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Ricardo Matte renuncia al consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Banco Central mantiene la TPM, alerta por mayor inflación subyacente y deja en suspenso nueva baja de tasas este año

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años
Tendencias

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Dónde y a qué hora ver el Superclásico entre Colo Colo vs. U. de Chile por la Supercopa
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver el Superclásico entre Colo Colo vs. U. de Chile por la Supercopa

Apenas un minuto y medio: la insólita conferencia del DT de Venezuela tras quedar fuera del repechaje mundialista

Nicolás Córdova: “Demostramos que no estamos para ser últimos”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre
Cultura y entretención

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Del Favero anticipa nuevo disco con “Hicimos de los Días”

Viña del Mar sale al mundo: avanzan obras de mejoramiento de la Quinta Vergara

Jueza federal frena temporalmente el despido de la gobernadora de la FED ordenado por Trump
Mundo

Jueza federal frena temporalmente el despido de la gobernadora de la FED ordenado por Trump

Polonia cierra su espacio aéreo tras el reporte de drones rusos y despliega a sus Fuerzas Armadas

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo