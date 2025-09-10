Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

La inmobiliaria San Valentino, propietaria de la exclínica Sierra Bella, valoró el falló que obliga al Conservador de Bienes Raíces de Santiago a inscribir la escritura por la compraventa del inmueble por $8.000 millones, gestionado por la anterior administración de Irací Hassler (PC), a quien acusaron de realizar “estrategias dilatorias” en torno al negocio.

Esta jornada se conoció que el 19° Juzgado Civil de Santiago acogió un reclamo presentado por la empresa y finalmente se ordenó la inscripción de la escritura, por la compra que tiene por fecha el 20 de enero de 2023. Cabe recordar que el recinto buscaba ser adquirido por Hassler para la instalación de una “clínica comunal”, lo que incluso fue objetado por la Contraloría.

Como dio a conocer La Tercera, el fallo dictado por el juez suplente Álvaro Cayuqueo señala que “se acoge la solicitud de fecha 25 de abril de 2023 y, en consecuencia, se ordena al Conservador de Bienes Raíces de Santiago inscribir la escritura de compraventa de fecha 20 de enero de 2023, otorgada en la Notaria de Santiago de don Félix Jara Cadot , mediante la cual la I. Municipalidad de Santiago, debidamente representada por su alcaldesa Irací Hassler Jacob, compra a la sociedad Inmobiliaria San Valentino SpA los inmuebles de calle Ventura Lavalle n° 431 y Sierra Bella n°1.181, ambos ubicados en la comuna de Santiago".

Tras conocerse dicha decisión, desde la inmobiliaria San Valentino SpA señalaron que “esta decisión judicial confirma que, frente a intentos artificiosos de obstruir los efectos de actos válidamente celebrados, el respeto a la ley debe prevalecer”.

“La justicia civil, luego de una reposada reflexión, ha valorado los hechos en su mérito, reconociendo que nadie puede ir contra sus propios actos, ni desistirse unilateralmente de un acto legalmente celebrado, y que la libre circulación de bienes es un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico”, añaden.

Asimismo, en su comunicación apuntaron contra la administración de la exjefa comunal Irací Hassler, a quien acusaron de realizar “estrategias dilatorias”, pese a haber promovido y respaldado la compra.

“Por su parte, cabe recordar que, en la arista penal del caso, a cargo de Nelson Salas, se estableció que no hubo actos de corrupción y que la empresa simplemente vendió una propiedad destinada por su naturaleza a un recinto de salud. Tal como fue autorizado por el Concejo Municipal de Santiago en 2023, el inmueble fue adquirido para habilitar un Cesfam, decisión que llevó a San Valentino a desistir de su proyecto original de mayor envergadura en esa zona”, explicaron.

San Valentino añadió que “sin embargo, tanto la empresa como los vecinos fueron arrastrados a una maraña de acusaciones políticas cruzadas y estrategias dilatorias impulsadas por la entonces alcaldesa Irací Hassler y su equipo”.

Por último, también emplazaron al actual alcalde, Mario Desbordes (RN), al señalar que “la actual administración tiene hoy la oportunidad de enmendar el rumbo, cambiar la postura de la administración Hassler y evitar un daño mayor a la compañía y la comunidad”.

No obstante, la primera reacción de Desbordes apuntó a impugnar el fallo de la justicia civil e impedir que se materialice la inscripción.

“Vamos a buscar todas las fórmulas penales para que se sancione esto y a todos los responsables. Vamos también a insistir en todas las fórmulas civiles que anulen esto que lamentablemente sigue generando problemas al municipio de Santiago”, afirmó Desbordes conocido el fallo.