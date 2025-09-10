Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), anunció esta tarde que emprenderá acciones legales para frenar la decisión civil que obliga a inscribir la millonaria compra de la exclínica Sierra Bella, proyecto de la pasada administración al mando de Irací Hassler (PC), hoy candidata a diputada por el distrito 10.

La determinación se dio a conocer luego del fallo del 19° Juzgado Civil de Santiago, en que se obliga al Conversador de Bienes Raíces de Santiago a inscribir la escritura de la compra venta por el inmueble, la que estaba fechada al 20 de enero de 2023.

Desde la municipalidad de Santiago señalaron que con esta decisión se busca forzar la inscripción del contrato por $8.000 millones, luego de un reclamo presentado por la inmobiliaria San Valentino SpA.

Desbordes manifestó que “el fantasma de la desastrosa gestión de Irací Hassler sigue rondando en las finanzas del municipio y en el dinero de todos los vecinos de Santiago. Son miles de millones de pesos los que están en juego producto de su pésima gestión y de las acciones que realizó cuando era alcaldesa, de las que no se hace responsable”.

En esa línea, Desbordes recordó que Hassler “celebró con champaña porque había sido sobreseída temporalmente. Esta cuestión podría reabrirse, sobreseída en materia penal, pero al mismo tiempo, nada dice respecto de lo que sigue sucediendo, como lo que acaba de pasar hoy, en donde un tribunal, un juzgado civil, estaría acogiendo la solicitud de inscribir la compraventa”.

Asimismo, detalló que “¿cuál es la consecuencia de esto? Que el municipio, si no lo frenamos, debería pagar $ 8 mil millones por algo que vale 2 mil millones de pesos”.

El jefe comunal recalcó que “evidentemente que hay una actitud inaceptable de parte del vendedor y vamos a buscar todas las acciones, incluso penales, respecto del vendedor . No es lógico, no es razonable vender en 8.000 lo que vale 2.000, ni tampoco es aceptable que un tribunal pretenda que no podemos ser parte en una causa en donde el municipio está evidentemente arriesgando sus finanzas”.

“Vamos a recurrir a este fallo y vamos a impulsar con fuerza el juicio civil paralelo en donde se está discutiendo la lesión enorme, porque, vuelvo a insistir, se intenta vender en ocho mil algo que vale dos mil millones de pesos”, añadió Desbordes.

El alcalde agregó que “vamos a buscar todas las fórmulas penales para que se sancione esto y a todos los responsables. Vamos también a insistir en todas las fórmulas civiles que anulen esto que lamentablemente sigue generando problemas al municipio de Santiago”.

También apuntó contra su antecesora y señaló que “espero que la señorita Hassler tenga una explicación para esto. Espero que se haga responsable del tremendo daño que le ha hecho el municipio con casi 8 mil millones de pesos empozados hace ya tres años”.