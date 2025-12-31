El 2025 a lo largo de los contenidos más vistos en La Tercera

La Contraloría al mando de Dorothy Pérez ha estado en el centro del interés a lo largo de 2025.

Con diciembre en sus últimos estertores, es momento de revisar las historias y los hechos que definieron este 2025.

Los que se presentan a continuación son diez de los contenidos que más interés concitaron entre los lectores de La Tercera.

La lista de los contenidos más vistos

1°) Fin a la “familia militar”: Ejército expulsa sin pensión a hijo de excomandante Fuente-Alba que denunció actos de corrupción

Una serie de recursos de protección presentados por el ex teniente coronel Fernando Fuente-Alba develaron una trama desconocida, una especie de “guerra” interna entre la institución castrense y el hijo de un excomandante que acusa “represalias” por denunciar corrupción.

El relato completo de lo que contamos en julio, la historia más vista del año, lo puedes revisar aquí.

Ejercito

2°) “Hoy quiero darles las gracias a mis hermanos...”: el mensaje del líder de la célula del Tren de Aragua en Chile tras el crimen de Ronald Ojeda

El mensaje fue publicado por Rafael Gámez, alias el “Turko”, a través de estados de WhatsApp en que agradecía a sus compañeros por estar “desde el minuto 0”. Este antecedente fue expuesto por la Fiscalía en la audiencia de formalización de los 19 integrantes de “Los Piratas” acusados de ejecutar al exmilitar por orden -presuntamente- del régimen de Nicolás Maduro.

Sigue leyendo este contenido publicado en enero.

Ronald Ojeda

3°) El líder del Tren de Aragua que vendía arepas en Estación Central

Una cafetería para apostadores de la hípica y una arepería en un patio de comidas fueron las primeras inversiones de Larry Álvarez en Chile: un venezolano que por sus vecinos era visto como un padre de familia que residió en Maipú, Conchalí y Renca, pero que en verdad era el encargado de instalar los negocios más violentos de esa banda en el país.

Esta historia fue publicada en mayo, y puedes volver a leerla.

Gianluca Emilio Parrini Cordero

4°) Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

El 24 Juzgado Civil de Santiago concedió un pago de $ 420 millones por lucro cesante, a lo que se suma pagos por daño moral. El fallo de primera instancia constató la existencia de actos de violencia y daños a la propiedad pública y privada en distintos puntos de la capital y otras ciudades del país.

Lee aquí la nota que publicó Leonardo Cárdenas.

Carlo Siri, dueño de ex Fuente Alemana

5°) Primero Santiago, ahora Ñuñoa: alcaldes de oposición comienzan a desistir de la idea de no traspasar colegios a los SLEP

Mientras Mario Desbordes y Sebastián Sichel le soltaron la mano a mantener los establecimientos educacionales de sus respectivas comunas, los ediles del SLEP Manquehue, hasta hoy, se mantienen firmes.

Los detalles aquí.

6°) Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

La entidad dirigida por Gustavo Alessandri se encuentra auditada por presuntas irregularidades ocurridas en el periodo de Carolina Leitao. Un preinforme da cuenta de una serie de deficiencias que ahora están en proceso de poder ser subsanadas a la espera de mayor información.

La historia completa, publicada en noviembre, puedes leerla aquí.

Dorothy Pérez DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

7°) Venezuela al banquillo: Fiscal expone por primera vez ante el tribunal que Diosdado Cabello ordenó homicidio de Ronald Ojeda y que pago se hizo en Perú

Durante la jornada del miércoles 5 de febrero, el fiscal Héctor Barros hizo alusión en audiencia del testimonio del “Testigo reservado N° 7”, quien detalló el actuar del ministro del Interior de Venezuela en el crimen del exmilitar de ese país que se concretó en Chile.

Revisa más detalles en esta nota.

Diosdado Cabello Gaby Oraa

8°) Primer gallito ganado: La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura son notificados de que su SLEP no se crea en 2025

La Dirección de Educación Pública envió un ordinario a los alcaldes de las comunas que componen el SLEP Manquehue, anunciando que dicho Servicio Local no entraría en funcionamiento este año 2025, a la espera de una recalendarización. Esto sucedía en enero.

Más detalles los puedes seguir aquí.

9°) Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

A $40.000 millones asciende el déficit de la institución, según expuso el general Javier Iturriaga ante el Congreso, producto de recortes y tareas extras. Solo los despliegues militares en el norte y en el sur ya acumulan un forado de más de $14.000 millones. En el Ministerio de Defensa, sin embargo, sostienen que estos dineros fiscales ya están en plan de pago.

Este contenido, que fue publicado en octubre, lo puedes revisar aquí.

10°) Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda fijó como gasto de “ley permanente” las dietas y los gastos de oficina y personal de los exmandatarios, incluyendo los dineros que recibirá a partir de marzo el actual Jefe de Estado. Con esa categoría los fondos no se podrían rechazar, salvo que ese bloqueo sea impugnado en el debate legislativo.

Lee nuevamente este contenido publicado en octubre.