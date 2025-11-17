El día después de las elecciones presidenciales y parlamentarias

Valparaíso, 16 de noviembre de 2025 Vocales de mesa realizan el conteo de votos para las elecciones presidenciales y parlamentarias en la Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso Sebastián Cisternas/Aton Chile

Este domingo, millones de votantes acudieron a distintos locales para ser parte de las elecciones 2025, en las que se definió la primera vuelta presidencial, se escogieron a los representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados; y, en algunas regiones, los miembros del Senado.

La contienda presidencial se definió entre los ocho aspirantes a la máxima magistratura del país: Franco Parisi (PDG), Jeannette Jara (PC), Marco Enríquez-Ominami (Independiente), Johannes Kaiser (PNL), José Antonio Kast (Partido Republicano), Eduardo Artés (Independiente), Evelyn Matthei (UDI), y Harold Mayne-Nicholls (Independiente).

Con el 98,91% de las mesas escrutadas, Jara (26,84%) y Kast (23,94%) pasaron a segunda vuelta. Sin embargo, la sorpresa del balotaje fue Parisi (19,68%) quien llegó al tercer puesto, dejando atrás a Kaiser (13,93%) y a Matthei (12,49%).

Revisa el minuto a minuto del día después de las elecciones: