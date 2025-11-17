El día después de las elecciones presidenciales y parlamentarias
El total de votantes fue de más de 13 millones de personas, quienes dieron el pase a segunda vuelta a Jeannette Jara y José Antonio Kast.
Este domingo, millones de votantes acudieron a distintos locales para ser parte de las elecciones 2025, en las que se definió la primera vuelta presidencial, se escogieron a los representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados; y, en algunas regiones, los miembros del Senado.
La contienda presidencial se definió entre los ocho aspirantes a la máxima magistratura del país: Franco Parisi (PDG), Jeannette Jara (PC), Marco Enríquez-Ominami (Independiente), Johannes Kaiser (PNL), José Antonio Kast (Partido Republicano), Eduardo Artés (Independiente), Evelyn Matthei (UDI), y Harold Mayne-Nicholls (Independiente).
Con el 98,91% de las mesas escrutadas, Jara (26,84%) y Kast (23,94%) pasaron a segunda vuelta. Sin embargo, la sorpresa del balotaje fue Parisi (19,68%) quien llegó al tercer puesto, dejando atrás a Kaiser (13,93%) y a Matthei (12,49%).
Revisa el minuto a minuto del día después de las elecciones:
Jara y Kast son los candidatos que pasan a segunda vuelta
Con un 98.91% de las mesas escrutadas, el Servel informó que los candidatos quedaron con:
- Franco Parisi: 19,68%
- Jeannette Jara: 26,84%
- Marco Antonio Enríquez-Ominami: 1,20%
- Johannes Kaiser: 13,93%
- José Antonio Kast: 23,94%
- Eduardo Antonio Artés: 0,66%
- Evelyn Matthei: 12,49%
- Harold Mayne-Nicholls: 1,26%
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.