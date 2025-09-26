SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

Luego de que Las Condes se pusiera en el centro de las miradas, sobre todo tras el Caso Cesfam, la edil quiere reestructura el área, pero diversos concejales se resisten argumentando que no les han presentado un plan para esto, lo que llevo a un duro round entre la máxima autoridad comunal y Manuel Melero.

Maximiliano EstradaPor 
Maximiliano Estrada
JAVIER SALVO/ATON CHILE

El de este jueves en Las Condes fue un Concejo Municipal de aquellos en que se elevan los tonos y se golpea la mesa. Los protagonistas, por un lado, la alcaldesa Catalina San Martín (ind.) y, del otro, un sector de los concejales. ¿El motivo? El portazo a la idea de la máxima autoridad comunas de remover a un grupo de funcionarios de la Unidad de Control.

El momento tenso del concejo comenzó cuando la administradora municipal, Nayel Klein, expuso así: “Vengo a solicitar al Concejo Municipal lo conversado hace dos concejos municipales, sobre los cambios de destinación de cuatro funcionarios de Control a distintas unidades”. Los funcionarios en cuestión son Gianella Sonatore, Jonathan Cabello Claudio Catalán y Berta Villalobos, y la idea de San Martín es reordenar el municipio para generar mayor fiscalización, apuntando a que la Unidad de Control no está siendo efectiva y que, entre otras cosas, no advirtieron a tiempo el Caso Cesfam, hecho investigado por la Fiscalía Oriente por posible sobreprecio en la compra de diez casas para edificar las instalaciones.

El Concejo es quien debe votar esos movimientos de funcionarios, toda vez que es una facultad establecida en la ley: los concejales pueden aprobar o rechazar traslados de personas que integran Control y los Juzgados de Policía Local.

En particular, esta idea de votación ya acumula varias semanas, con comisiones exclusivas dedicadas a tratar la situaciónm. El tema es que durante el concejo de este jueves se pidió prolongar ese trabajo, algo que no le pareció del todo a la edil. “Ustedes están en la libertad de aprobar o rechazar, queda en su criterio, pero como administración tenemos una obligación, que es seguir adelante con el servicio”.

Y se extendió: “¿Por qué es importante esta votación? La que firma las licitaciones soy yo, pero también son los funcionarios, las jefaturas, los directores, todos quienes tenemos responsabilidad administrativa que cumplir, a diferencia de los concejales. Las Condes ha sido noticia por graves casos de corrupción y lamentablemente han existido faltas en las líneas de control. Lo que queremos todos quienes tenemos responsabilidad administrativa es una Unidad de Control que nos ayude a prevenir estas situaciones, que nos cuide a todos, que cuide a sus funcionarios, que cuide a los vecinos, pero que por sobretodo resguarde el buen uso de los recursos públicos".

Ahí vino el turno de los concejales. El primero en tomar la palabra fue Guillermo Ureta (UDI), quien señaló no oponerse a mejorar una unidad tan importante, cuestionando eso sí que no se les había transparentado un plan de reestructuración, considerando que, según él, ya se habían dado otras salidas.

Tras él vino el turno del independiente Manuel Melero, quien coincidió en algunos puntos con Ureta y a la postre protagonizaría el encontrón más duro con San Martín: “Una dirección que cambia la mitad de sus dotación sin que se conozca un plan, sin que se concuerde una nueva estructura que nos dé garantías a todos... Aunque haya unos más responsables que otros, yo también me siento responsable de lo que pase en Control”. Y añadió: “Le hemos pedido a la administración que nos sentemos a conversar ese plan y lo podamos concordar sobre la base de una conclusión compartida”.

Luego elevó la puntería: “No queremos caer en el riesgo de una Dirección de Control obsecuente, no quiero usar la palabra ”intervenida" por la administración, no quiero hacer juicio de valor, menos acusaciones; quiero evitar el riesgo de la obsecuencia o de la intervención".

Después de otro par de intervenciones tomó la palabra el concejal Luis Haddad (RN). “Hay dos errores por parte de la administración. El primero es que se llevó a votación sin darnos toda la información que corresponde (...). Que nos enteremos hoy día que quieren ingresar nueve personas más a Control; en pos de eso me voy a alinear en rechazar estos cambios”. Asimismo, sumó en sus argumentos que tenía que ponerse “en el punto de las asociaciones” de funcionarios que solicitaron ver distintos temas, entre ellos el movimiento de gente en el municipio.

San Martín tomó el guante. “Es bien complejo hablar en nombre de las asociaciones cuando su deber concejal es fiscalizar a los funcionarios y a las asociaciones, quiero dejar el punto”.

Tras ello se efectuó la votación, donde rechazaron los concejales Haddad, Melero, Francesa Gorrini (Evópoli) y Ureta, se abstuvieron Pamela Hödar (Republicana), Richard Kouyoumdjian (ind.), Cristóbal de la Maza (Republicano); y aprobaron Leonardo Prat (ind.), Gema Mahmoud (FA) y la alcaldesa.

Así, luego de dar por rechazada la idea, San Martín dijo que quería decir una cosa más antes de pasar al siguiente tema. “Me parece que hablar de obsecuencia (en referencia a Melero), que quiere decir sumisión de parte de una Dirección de Control, son palabras que rozan en la falta de respeto, por decir lo menos. Más cuando un director de Control dijo que por escrito dejó establecido que había un exalcalde al que se le advirtió que paralizar obras era ilegal. Para mí eso no es un acto de sumisión, me parece que es una persona que resguarda el municipio. Tampoco creo que las personas que están dentro de la Dirección de Control sean obsecuentes o sumisas”.

Por otro lado -se extendió- “sentirse responsable de algo no es lo mismo que tener responsabilidad, y aquí concejal Melero yo voy a hacer el punto porque quienes están en los juicios de cuenta, quienes están respondiendo por 800 millones, no es usted, no son los concejales anteriores, son funcionarios municipales. No es lo mismo sentirse con la responsabilidad que tener que enfrentar un juicio de cuenta de la Contraloría y sentirse en la indefensión absoluta. Eso quiero dejarlo clarísimo. Señalé que la que firma soy yo porque antes los alcaldes de este municipio no firmaban. La alcaldesa Daniela Peñaloza no firmaba, firmaba su administrador municipal como alcalde subrogante estando ella presente. El alcalde Lavín no firmaba, firmaba el administrador como alcalde subrogante”.

En eso Melero la interrumpió, algo que también hizo San Martín y que luego volvió a reiterar el concejal, situación que se repitió por unos segundos hasta que la alcaldesa decidió darle la palabra.

Nunca en este concejo hemos tenido y visto arrebatos de soberbia. Veo una actitud de soberbia de la administración con este tema. Hemos sido respetuosos, no puede descalificarnos, porque si bien es cierto que usted es la que firma nosotros aprobamos muchos presupuestos que pueden venir mal configurados y también respondemos a eso. Usted aludió a la palabra obsecuencia; teníamos que ser cuidadosos todos que no hubiera obsecuencia, que no hubiera tampoco intervención de la Controlaria Municipal por parte de la administración, es fácil caer en eso. Estamos velando por eso, para que no caigamos en ese exceso, es muy tentador. Lo hemos visto muchas veces, todos los humanos tenemos ese riesgo”, cerró Melero.

Más sobre:Las CondesConcejo MunicipalCatalina San MartínUnidad de ControlMunicipios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El hombre que amenazó de muerte al ministro Cordero y al exdirector de Gendarmería deberá pagar 541 días de presidio

El Gran Santiago, la apuesta de Jeannette Jara para asegurar su paso a la segunda vuelta

Mauricio Redolés: “Hay un poema de Nicanor Parra que dice P-C: Políticamente correcto. ¡Y dime si no es eso el PC hoy!”

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”

Plan de Reactivación Educativa: 13 de las 16 regiones redujeron tasa de desvinculación en 2024

Senado de Chile recibe el Sello de Igualdad de Género para Instituciones Públicas del PNUD

Lo más leído

1.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

2.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

3.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

4.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

5.
Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Matthei emplaza a candidatos y Kast se compromete a donar dinero de sus votos: lo que marcó el foro presidencial en Valdivia
Chile

Matthei emplaza a candidatos y Kast se compromete a donar dinero de sus votos: lo que marcó el foro presidencial en Valdivia

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El hombre que amenazó de muerte al ministro Cordero y al exdirector de Gendarmería deberá pagar 541 días de presidio

Recompra de acciones: a horas de que termine, Enel Americas está cerca quedarse con el 4% de su capital
Negocios

Recompra de acciones: a horas de que termine, Enel Americas está cerca quedarse con el 4% de su capital

FNE inicia investigación por acuerdo de RedSalud para comprar la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción

Caso Factop: CMF reduce multas a Larraín Vial Activos pero mantiene la de STF Capital

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores
Tendencias

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

“Uno de los peores seres humanos que ha conocido este país”: por qué acusaron a James Comey, exdirector del FBI

Assadi y Altamarino, la dupla que hace soñar a la U: cómo Gustavo Álvarez revivió a las figuras azules de la Sudamericana
El Deportivo

Assadi y Altamarino, la dupla que hace soñar a la U: cómo Gustavo Álvarez revivió a las figuras azules de la Sudamericana

Arne Slot confirma que el Liverpool pagó el contrato íntegro de Diogo Jota a su familia

“Fantasista, pasó la U a semifinales”: el divertido video de David Pizarro para celebrar el triunfo azul en la Sudamericana

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Mauricio Redolés: “Hay un poema de Nicanor Parra que dice P-C: Políticamente correcto. ¡Y dime si no es eso el PC hoy!”
Cultura y entretención

Mauricio Redolés: “Hay un poema de Nicanor Parra que dice P-C: Políticamente correcto. ¡Y dime si no es eso el PC hoy!”

“Gabriela Mistral vivió con intensidad la pasión y el duelo”: llega al streaming el documental Locas Mujeres

María Sonora, el regreso del grupo chileno inconcluso que divisó el futuro: “En Chile ser de vanguardia no es un halago”

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”
Mundo

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”

Netanyahu reitera frente a la Asamblea de la ONU que no habrá un Estado palestino: “Es una locura y no lo haremos”

Rusia tilda de “muy irresponsables” las advertencias sobre el posible derribo de sus aviones por parte de la OTAN

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?