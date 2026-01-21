SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    El gabinete en números: 62% independientes, mayoría de hombres y casi dos tercios debutan en cargos políticos

    La edad promedio es de 54 años, la universidad que más se repite es la PUC, son en su mayoría ingenieros y más de un 70% estudió en colegios particulares pagados.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, realiza anuncio oficial del Gabinete de Ministros; en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este martes a las 21 horas José Antonio Kast presentó a los 24 ministros y ministras que lo acompañarán cuando asuma como presidente de la República el próximo 11 de marzo.

    La apuesta del republicano incluye variedad de nombres, dentro de los que destacan mayormente independientes y figuras de aspecto técnico y sin experiencia política. Es por eso que el elenco elegido por el mandatario electo despertó críticas en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y en el Partido Nacional Libertario, lo que incluso llevó a que echara pie con atrás con algunas presuntas nominaciones.

    La Tercera analizó las cifras de las cartas ministeriales y destacan algunos datos relevantes.

    La vocera del presidente electo.

    Por un lado la mayoría de los ministros nombrados son hombres. En total 13 varones, los que comprenden el 54%, mientras que los restantes 11 son mujeres correspondientes al 45%.

    En su mayoría son ministros independientes contabilizando 15 ministros sin militancia política, equivalente a un 62%. Luego, hay un UDI (Claudio Alvarado en Interior), un RN (José García-Ruminot en SegpreS), un Evópoli (Francisco Undurraga en Cultura), una integrante del Partido Social Cristiano (Judith Marín en Mujer), un radical (Jaime Campos en Agricultura), una integrante de Demócratas (Ximena Rincón en Energía) y dos republicanos (María Jesús Wulf en Desarrollo Social y Martín Arrau en Obras Públicas). Cabe destacar que la vocera Mara Sedini es independiente, pese a ser cercana a republicanos, y que la futura titular de Bienes Nacionales, Catalina Parot, ha renunciado a su militancia en Evópoli.

    La composición recuerda al primer gabinete de Sebastián Piñera el 2010, cuando la mitad -en ese entonces 11 ministros- también eran independientes. La situación le abrió un flanco a Piñera quien fue criticado por tener muchos técnicos que no conocían del aparato público y político.

    El promedio de edad de los ministros es de 54 años, siendo el mayor Jaime Campos con 72 años y José García-Ruminot con 70. La menor es Judith Marín con 30 años, María Jesús Wulf con 35 y Natalia Ducó (Deportes) con 36 años. En total 6 ministros tienen 40 años o menos, 12 tienen entre 40 y 60 años y 9 tienen 60 años o más.

    Cabe recordar que en el primer gabinete de Gabriel Boric la edad promedio fue de 49 años.

    La profesión más repetida entre los ministros es la de ingenieros, ya que sumando a todas sus especialidades (comercial, industrial, agrónomo) dan a 9 profesionales, seguido por 6 abogados (Defensa, Justicia, Seguridad Ciudadana, Agricultura, Bienes Nacionales y Energía).

    Además hay una psicóloga (Natalia Ducó), un publicista (Francisco Undurraga, un arquitecto (Iván Poduje en Vivienda), entre otros.

    Se identificó que de los 24 ministros 14 de ellos figuran con experiencia en el sector público -sin considerar cargos académicos- lo que representa un 58%. Muchos de ellos tienen experiencia solo en lo privado, como el titular de Relaciones Exteriores que ha hecho carrera en el grupo Quiñenco de la familia Luksic, o el ministro de Minería que trabajaba en mineras privadas como la canadiense Andes Cooper.

    Se repite la PUC

    Como en otros gabinetes, la universidad de donde más ministros salieron es la Pontifica Universidad Católica de Chile (con 6 casos), seguida por la Universidad de Chile (con 4 casos), y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2 casos), entre otras.

    José García Ruminot, ministro Segpres, y Claudio Alvarado, titular de Interior.

    En cuanto a educación secundaria, solamente cuatro ministros (16%) estudiaron en establecimientos públicos . Es el caso de Alvarado quien viene del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, García-Ruminot que estudió en el Instituto Superior de Comercio, Jaime Campos que viene del Liceo de Hombres de Talca y Ximena Lincolao de Ciencias que estudió en el Municipal de Maipú. Además, 2 ministros (8%) salieron de colegios particular subvencionados: Tomás Rau de Trabajo del Liceo 11 Rafael Sotomayor y Judith Marín del Colegio Nueva Nazaret de La Pintana.

    No se pudo determinar de qué colegio salió Fernando Rabat (Justicia), pero la gran mayoría (76%) salió de colegios particulares pagados, incluyendo establecimientos de la élite como el Saint Gabriel’s de donde salió Poduje, el Saint George’s donde estuvo Fernando Barros, el Tabancura donde estudió Francisco Pérez Mackenna de Relaciones Exteriores, entre otros.

    A través de información en base a domicilios electorales y declaraciones de patrimonio e intereses pasadas, se determinó que el 60% de los ministros vive en el barrio alto (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea), mientras que algunos viven en regiones como es el caso de Alvarado que es de Chiloé y de García-Ruminot que reside en Temuco.

    Jorge Quiroz, ministro de Hacienda de Kast. Foto: Diego Martin / Aton Chile. Diego Martin

    Si se hace el cálculo de los casos de aquellos que nacieron en una región distinta a la Región Metropolitana, solamente el 45% de los ministros son de regiones. Ahí por ejemplo está Claudio Alvarado quien proviene de Chiloé (Región de Los Lagos), José García Ruminot que es de Temuco (La Araucanía). Hay casos de Valparaíso como el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, Natalia Ducó que proviene de San Felipe, María Jesús Wulf que nació allá, y Francisca Toledo de Medio Ambiente oriunda de Viña del Mar. También está el caso emblemático del titular de economía, Daniel Mas, quien es un conocido oriundo de La Serena.

    Un desglose entre aquellos que tuvieron cargos políticos y los que debutan como autoridades da cuenta que casi dos tercios (15 casos) debutan en cargos políticos, mientras que nueve de ellos ya habían estado en la primera línea: Alvarado, García-Ruminot, Parot, Rincón, Arrau, Sedini, Campos, Parot y Undurraga.

