SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

El incierto fin de Conaf a pocas semanas de la temporada de incendios: decisión final depende del Presidente

Si bien en mayo pasado se decretó la ley que ponía fin a Conaf, después de 55 años de funcionamiento, todavía no se sabe cuándo ni de qué forma asumirá a regir la institución sucesora: Senafor. Todo esto, a poco tiempo de la temporada de incendios forestales en el país.

Francisco CorvalánPor 
Francisco Corvalán

Probablemente esta sea la última temporada para “Forestín”. El pasado 23 de mayo fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.744, que crea el Servicio Nacional Forestal (Senafor), organismo que reemplazará a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y que dependerá del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, hasta ahora no se conoce muy bien cuáles serán los pasos a seguir en esta transición que pondrá fin a la institución que cumple 55 años en funcionamiento. Todo esto, en una temporada de incendios forestales que se acerca peligrosamente a extensas zonas de nuestro país.

Entre otras cosas, la ley contempla la separación de tareas entre dos instituciones que operarán bajo distintas directrices. Por un lado estará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegida (SBAP), bajo el mandato del Ministerio del Medio Ambiente; y por otra parte estará el Servicio Nacional Forestal (Senafor), que dependerá del Ministerio de Agricultura. La primera de estas ya designó a su director nacional mediante Alta Dirección Pública se trata del ingeniero forestal y exdirector de la Conaf, Aarón Cavieres. En cambio, el proceso para elegir a la persona a cargo de Sernafor todavía no se decide.

La nueva institución forestal, según establece la nueva ley, tendrá un carácter público y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y estará encargada de la protección, manejo y restauración de los bosques del país, además de coordinar las acciones de prevención y combate de incendios forestales.

Entre sus tareas, la ley establece la elaboración del Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Incendios Forestales, la creación de un Registro Nacional de Protección contra Incendios, y el desarrollo de un catálogo nacional de especies arbóreas y arbustivas adaptadas a las distintas zonas del país. Con ello, el Senafor buscará consolidar una política forestal enfocada en la conservación, la restauración ecológica y la adaptación al cambio climático.

Imagen referencial.

Según comenta el actual director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, el proceso de transición comenzó en el momento en que fue aprobada la ley que, además de crear el Sernafor, modifica la ley de urbanismo y construcciones. “Una de estas gestiones esenciales es la confección de un Decreto con Fuerza de Ley (DFL) que establezca las normas básicas del personal y la fecha en que este entrará en funcionamiento. La construcción de esta normativa tiene ya un gran avance y se espera que en los próximos meses pueda entrar en operaciones el Servicio Nacional Forestal”. Cabe destacar que esos DFL pendientes dependen de la aprobación del Presidente de la República.

De acuerdo con la ley, el Senafor también será el continuador legal de la Conaf, lo que implica que todo su personal, contratos, convenios, bienes y obligaciones serán traspasados automáticamente, sin pérdida de derechos laborales ni previsionales. La transición busca fortalecer la gestión forestal, dotándola de un marco institucional público que permita una mejor fiscalización, planificación y respuesta ante emergencias.

“Como servicio público, la institución no solo tendrá nuevas funciones, sino que se reforzará la labor que actualmente cumple la Corporación Nacional Forestal en materias como la protección contra incendios forestales, sobre la que se contemplan nuevas atribuciones e instrumentos que estarán a disposición del Senafor, o la arborización en el que tomará un rol muy importante, especialmente en cuanto al arbolado urbano”, complementa Illesca al respecto.

Además, la ley contempla que los cargos de la planta directiva del Senafor, entre ellos el de Director Nacional, Subdirector Nacional y Directores Regionales, serán provistos mediante concurso público, cumpliendo con las normas del Sistema de Alta Dirección Pública. Eso sí, durante el proceso de traspaso, se contempla que los directivos se mantengan en sus cargos hasta la realización de los respectivos concursos, con el fin de asegurar la continuidad del servicio público.

El Presidente tiene por ley hasta mayo de 2026 para decretar los DFL que concreten el traspaso de Conaf a Senafor.

Este proceso de transformación institucional implica que quienes hoy día desempeñan labores en la administración del Sistema de Áreas Protegidas, en Conaf, pasarán a estar bajo la dirección del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas. “Se ha gestado un proceso de traspaso que se encuentra en pleno proceso de implementación”, dice el director de la institución.

En término de plazos, la ley indica que es el Presidente de la República que cuenta con un año desde la publicación de la ley —es decir, hasta mayo de 2026— para dictar los decretos que fijen la planta directiva, la dotación de personal y la fecha exacta en que el nuevo servicio comience a operar. De este modo, se estima que el Senafor podría iniciar oficialmente sus funciones durante el próximo año, donde probablemente no se concrete antes de este verano que vaticina condiciones propicias para la propagación de incendios forestales.

Más sobre:ConafSenaforSBAPIncendios forestalesPresidente BoricDFLLey 21744IncendioForestalMedioambienteServicio Nacional Forestal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a cuatro sujetos vinculados a homicidios cometidos en la Región Metropolitana: quedaron en prisión preventiva

Expresidente Frei asegura que en Chile se debe dejar “atrás las rencillas, los insultos y las descalificaciones”

Putin califica de “acto inamistoso” las sanciones de EE.UU. contra las dos principales empresas petroleras rusas

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Exfiscal Arias por caso SQM: “Esta absolución es de las resoluciones más graves e impactantes que ha tenido la Fiscalía”

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

2.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

3.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

4.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Detienen a cuatro sujetos vinculados a homicidios cometidos en la Región Metropolitana: quedaron en prisión preventiva
Chile

Detienen a cuatro sujetos vinculados a homicidios cometidos en la Región Metropolitana: quedaron en prisión preventiva

Expresidente Frei asegura que en Chile se debe dejar “atrás las rencillas, los insultos y las descalificaciones”

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco
Negocios

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Megaproyecto conservacionista Puchegüín: Campaña internacional para adquirir hacienda en Cochamó ya ha recaudado 80% del monto

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”
Tendencias

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Gustavo Álvarez revela diálogo clave para igualar ante Lanús: “En el 0-2 estaba convencido de que no lo íbamos a perder”
El Deportivo

Gustavo Álvarez revela diálogo clave para igualar ante Lanús: “En el 0-2 estaba convencido de que no lo íbamos a perder”

Mauricio Pellegrino y el penal que cobran a favor de la U en el último minuto: “Nos da un poco de bronca”

La U festeja el agónico empate ante Lanús: “Queda la tranquilidad de que dejamos la llave abierta”

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”
Cultura y entretención

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

Putin califica de “acto inamistoso” las sanciones de EE.UU. contra las dos principales empresas petroleras rusas
Mundo

Putin califica de “acto inamistoso” las sanciones de EE.UU. contra las dos principales empresas petroleras rusas

Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania

Cómo China se apronta a superar a Estados Unidos como líder mundial en energía nuclear

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales