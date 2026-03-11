El lapsus de Kast: agradeció a ministra Natalia Duco por medallas olímpicas que no ganó

Tras la ceremonia del cambio de mando, el Presidente José Antonio Kast sostuvo su primera actividad pública en el liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, único establecimiento público que se ubicó dentro de los 100 mejores colegios del país en la última PAES.

Pero además de desarrollar ahí su primera pauta, también fue el lugar donde tuvo su primer lapsus. Confundió antecedentes respecto de la trayectoria de una de las ministras que lo acompañaban, la titular de Deportes, Natalia Duco.

Al relevar aspectos de la carrera deportiva de la exlanzadora de bala, el Mandatario le agradeció por haber coronado a Chile con medallas olímpicas. Sin embargo, y a pesar de sí haber obtenido otros logros, Ducó nunca alcanzó dichas preseas.

“No es casualidad que nos acompañen estas tremendas ministras. Les quiero dar las gracias por este tremendo desafío. Mujeres jóvenes que se atrevieron a dar este paso (...) Natalia, una tremenda deportista que lo dejó todo, todo, todo, todo, un esfuerzo increíble. Y coronaste a Chile con esas medallas olímpicas, con esa alegría, con esa especialidad en deporte y también en sicología, y cada día nos sorprendes más”, sostuvo Kast.

La exlanzadora fue octava en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, su mejor ubicación en las cuatro citas de los anillos en las que participó.

Sí logró medallas relevantes -aunque no a nivel olímpico- como un bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y cuatro oros en los Juegos Sudamericanos de Buenos Aires 2006, Medellín 2010, Santiago 2014 y Cochabamba 2018, aunque esta última le fue retirada por la Odesur luego de su caso de dopaje.

Pese al error, la ministra siguió atenta y con una amplia sonrisa las palabras del jefe de Estado.